У Японії розробили модель для прогнозування втрати самостійності — News-Medical

Дослідники Університету Дзюнтендо в Японії розробили модель машинного навчання для прогнозування втрати функціональної незалежності у літніх людей із серцевою недостатністю після виписки зі стаціонару. Вона має визначати, чи збереже пацієнт самостійність, зазнає функціонального спаду або помре протягом року після виписки.

Як повідомляє News-Medical, команда під керівництвом асистента-професора кафедри фізичної терапії Кандзі Ямади проаналізувала дані 6382 пацієнтів віком від 65 років. Усі вони були госпіталізовані через серцеву недостатність, отримували фізичну терапію та до госпіталізації були самостійними у повсякденній діяльності.

Які показники враховувала модель

Для навчання моделі XGBoost використали 77 потенційних показників. Серед них — максимальна швидкість ходьби, результати Short Physical Performance Battery, сила кистьового стискання, індекс Бартела та оцінка крихкості організму до госпіталізації за Kihon Checklist.

Дослідники також перевірили скорочену модель із десятьма ключовими показниками та порівняли її з оцінюванням на основі Kihon Checklist. За даними авторів, модель машинного навчання точніше прогнозувала результати, ніж модифікований і повний показники цього опитувальника. Найважливішими чинниками стали швидкість ходьби, оцінка крихкості перед госпіталізацією, індекс Бартела на момент виписки та показники Short Physical Performance Battery. Їхня прогностична важливість була вищою, ніж у деяких кардіологічних параметрів, зокрема фракції викиду.

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Результати через рік після виписки

Через рік після виписки функціональний спад зафіксували у 2076 учасників, 928 пацієнтів померли, а 3378 зберегли функціональну незалежність. Модель також виокремила чотири групи ризику за поєднанням прогнозованих імовірностей функціонального спаду та смерті.

Зокрема, до групи з низьким ризиком смерті, але високим ризиком втрати самостійності увійшли 1732 пацієнти. Серед них функціональний спад стався у 57%, хоча імовірність виживання протягом року становила 89%.

Автори розробили прототип вебзастосунку, який оцінює індивідуальний ризик на момент виписки та моделює вплив змін фізичних показників, зокрема швидкості ходьби. Водночас для визначення того, чи покращують рішення на основі моделі результати лікування, потрібні додаткові дослідження.

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