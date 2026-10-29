У Канаді новий звіт оцінив середньорічну кількість смертей, пов’язаних із димом від лісових пожеж, приблизно у 4 тисячі за чотирирічний період до 2025 року. Це на 275% більше, ніж середній показник у 2003–2012 роках, коли він становив 1050 смертей щороку, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на звіт.

Оцінка смертей

У повідомленні йдеться, що звіт опублікували в міжнародному медичному журналі The Lancelot. Співавтор звіту Іан Гамільтон із George Institute for Global Health при Imperial College London заявив CBC News, що для окремої людини дим від пожеж не завжди є безпосереднім чинником смерті. Водночас, за його словами, у масштабі населення в періоди задимлення фіксують більше смертей.

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Ризики у спеку

У матеріалі також зазначається, що в спекотні дні ризики для здоров’я, пов’язані з димом від лісових пожеж, зростають навіть під час енергійної ходьби. Голова Global Climate and Health Alliance докторка Кортні Говард застерегла, що молоді люди, особливо спортсмени, можуть продовжувати фізичні навантаження попри спеку й теплове виснаження, що може призвести до смерті.

За словами Говард, без скорочення викидів парникових газів ситуація погіршуватиметься щороку. У звіті також зазначили, що 80% спекотних днів пов’язали з впливом викопного палива на клімат.

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