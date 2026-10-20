Дослідження за участю 8783 дорослих у Канаді виявило зв’язок між вищим споживанням ультраоброблених продуктів і МРТ-ознаками судинного ураження мозку. Учасникам було від 35 до 69 років, і вони не мали встановлених серцево-судинних захворювань, повідомляє ScienceAlert.

Науковці проаналізували анкети щодо харчування, МРТ головного мозку, показники жирової тканини та результати когнітивних тестів. Повідомлені учасниками продукти класифікували за ступенем обробки; досліджувана категорія включала багато промислово виготовлених продуктів.

Що показали МРТ-скани

Серед людей із найвищим споживанням таких продуктів приблизно в одного з дев’яти учасників виявили МРТ-ознаки судинного ураження мозку. У групі з найнижчим споживанням цей показник становив приблизно один випадок на 12 людей.

Дослідники оцінювали два типи змін: ділянки підвищеного сигналу в білій речовині мозку, яка забезпечує передачу сигналів між його відділами, а також зони пошкодження тканин через порушення кровопостачання. Такі зміни можуть бути помітними на МРТ навіть без очевидних симптомів.

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Зв’язок зберігався в основному аналізі після врахування віку, куріння, фізичної активності, доходу, освіти, гіпертонії та діабету. Додаткове врахування загального обсягу жирової тканини й вісцерального жиру істотно не змінило результатів.

Обмеження дослідження

Водночас вищий рівень споживання ультраобробленої їжі не продемонстрував стійкого зв’язку з результатами тестів на пам’ять і мислення. Одним із можливих пояснень є те, що МРТ може фіксувати зміни тканин раніше, ніж вони позначаються на когнітивних показниках.

Автори наголошують, що дослідження не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Дані про раціон, МРТ та когнітивні функції збирали під час одного візиту, тому неможливо встановити, чи передували харчові звички змінам у мозку. Крім того, коли споживання ультраобробленої їжі рахували як частку від загальної калорійності або від усіх порцій їжі, статистичний зв’язок слабшав і переважно втрачав значущість.

Роботу опублікували в журналі JAMA Network Open. Для перевірки того, чи може зменшення споживання ультраоброблених продуктів змінити такі показники, потрібні тривалі спостереження та дослідження зі зміною раціону учасників.

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