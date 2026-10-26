У Канберрі дитину зняли з черги до алергологічної клініки — ABC News Australia

В австралійській Канберрі Canberra Health Services зняла доньку Ліз Аллен із черги до дитячої алергологічної клініки після майже трьох років очікування. У листі родині повідомили, що стан дитини більше не відповідає оновленим критеріям для прийому до профільного спеціаліста, а направлення закрито, повідомляє ABC News.

За словами Аллен, коли її доньці було сім років, у неї сталася анафілактична реакція під час чищення креветок перед різдвяною вечерею. Пізніше дитина мала реакції й на інші невстановлені алергени, а деякі випадки потребували звернення до відділення невідкладної допомоги. До клініки її скерували у січні 2024 року.

Оновлені критерії

У листі Canberra Health Services зазначили, що в списках очікування на амбулаторну допомогу перебувають понад 65 тисяч людей. Деякі пацієнти чекають на прийом в алергоцентрі понад шість років. Служба повідомила, що її клініцисти переглянули та оновили критерії відбору пацієнтів.

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Аллен сказала, що перед листом не отримувала від служби запитів щодо актуального стану здоров’я доньки. За її словами, нові алергічні реакції виникають приблизно раз на пів року. Вона також зазначила, що лікар, який скерував дитину до клініки, вже вийшов на пенсію.

Позиції медслужби й опозиції

Операційна директорка Canberra Health Services Елісон Деррітт повідомила, що служба переглядає понад 40 списків очікування на спеціалізовані амбулаторні послуги. За чинними критеріями дитяча алергологічна служба насамперед приймає пацієнтів віком до 16 років із тяжкою та складною харчовою алергією, переважно за наявності анафілаксії в анамнезі.

Деррітт заявила, що сім’ї можуть звернутися до служби, якщо вважають, що медики не врахували важливу інформацію. За її словами, частині пацієнтів, яких зняли з черг, можуть порадити приватні клініки або інші місцеві медичні служби. Лідер опозиції Австралійської столичної території Марк Партон розкритикував процедуру та заявив, що внесе до законодавчої асамблеї пропозицію з вимогою зберегти первинні списки очікування.

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