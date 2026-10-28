У Канберрі обмежили видачу шприців через попит на пептиди — ABC News Australia

У Канберрі, Австралія, служба Directions Health Services обмежила кількість безпечних шприців та голок, які може видавати клієнтам, через різке зростання попиту з боку людей, що вводять пептиди. Організація, яку фінансує уряд Австралійської столичної території, раніше переважно забезпечувала обладнанням для безпечних ін’єкцій людей, які вживали героїн або амфетамін, повідомляє ABC News Australia.

Попит зростає щомісяця

Генеральна директорка Directions Health Services Стефані Стівенс заявила, що протягом останнього року кількість людей, які звертаються по голки та інше приладдя для введення пептидів, суттєво зросла. За її словами, зростання фіксують щомісяця.

Пептиди — це короткі ланцюги амінокислот, з яких складаються білки в організмі. Частина препаратів на основі пептидів схвалена австралійським регулятором Therapeutic Goods Administration, однак багато інших продуктів не регулюються. Стівенс пов’язала інтерес до таких речовин із прагненням отримати швидкий результат, зокрема щодо схуднення, зовнішності або відновлення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дефіцит і витрати на утилізацію

У Directions Health Services зазначили, що люди часто купують нерегульовані пептиди через соціальні мережі, а інфлюенсери радять їм звертатися по безкоштовні шприци до програм зменшення шкоди. Організація закликає тих, хто має можливість, купувати необхідне приладдя самостійно, щоб зберегти запаси для маргіналізованих груп, зокрема споживачів ін’єкційних наркотиків.

Керівниця програми забезпечення голками та шприцами Теммі Вотерс повідомила, що зростання використання пептидів створює тиск на такі програми по всій країні: постачальники не можуть виконати весь обсяг замовлень. Також служба фіксує збільшення витрат на безпечне вилучення та утилізацію медичних відходів. Вартість одного шприца, за даними організації, становить від 15 центів до 1 долара.

Читай нас у