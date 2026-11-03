Служба перевірки наркотиків CanTEST у Канберрі, Австралія, вперше виявила медетомідин — седативний препарат, який застосовують у ветеринарії, — у таблетці, принесеній на аналіз. Людина, яка звернулася до сервісу, вважала, що зелена прямокутна таблетка, схожа на Xanax, містить бензодіазепін або MDMA.

Ризик передозування

Як повідомляє ABC News, виконувачка обов’язків генеральної директорки Directions Health Services Стефані Стівенс заявила, що медетомідин небезпечний через сильну седативну дію, ризик передозування та вплив на організм. За її словами, речовина може небезпечно знижувати артеріальний тиск, а її дія може бути тривалою та непередбачуваною.

Стівенс також зазначила, що налоксон не може нейтралізувати дію медетомідину, оскільки цей антидот застосовують лише у випадках передозування опіоїдами. CanTEST попередив, що поєднання медетомідину з алкоголем або іншими речовинами суттєво підвищує ризик передозування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підроблені бензодіазепіни

За словами Стівенс, цього року медетомідин також виявила Victorian Pill Service у підроблених таблетках бензодіазепінів. Останніми роками речовину дедалі частіше знаходять на нерегульованих ринках наркотиків у Північній Америці та окремих частинах Європи.

Торік влада Австралійської столичної території попереджала про інші таблетки, що продавалися як Xanax, але містили новий бензодіазепін і сильний синтетичний опіоїд. Стівенс заявила, що перевірка речовин дає змогу виявляти інші потенційно небезпечні речовини до того, як про їхню присутність стане відомо з токсикологічних звітів після передозування або іншої небажаної реакції.

Читай нас у