У Канберрі закликали не карати людей із залежністю — ABC News Australia

У Канберрі, Австралія, під час щорічної меморіальної церемонії на згадку про людей, які померли внаслідок вживання заборонених наркотиків, медики та активісти закликали розглядати залежність насамперед як проблему охорони здоров’я, а не кримінальну проблему. Як повідомляє ABC News Australia, учасники заходу наголосили, що стигма й досі є суттєвою перешкодою для звернення по допомогу.

Церемонію проводять уже 31 рік. Цього року на ній зібралися родини, друзі та представники організацій, які підтримують людей, що вживають наркотики.

Історія Гейлі Шоу

Гейлі Шоу розповіла, що у 14 років ледь не померла від передозування, але її врятував друг на ім’я Деніел. За її словами, вона почала вживати героїн із батьком в Ainslie Village, коли їй було 14 років.

Через два роки після того, як Деніел урятував їй життя, у нього діагностували рак. Тоді ж він проходив програму детоксикації із застосуванням метадону.

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Шоу вважає, що Деніел не отримав належного знеболення, коли його стан погіршився, і тому намагався самостійно впоратися з болем. Через 12 місяців після встановлення діагнозу він помер від передозування у віці 29 років. За словами Шоу, токсикологічний звіт виявив у його організмі шість різних наркотичних речовин, однак не відобразив його онкологічного захворювання, болю та бар’єрів, із якими люди можуть стикатися під час звернення до медичної системи.

Стигма і доступ до лікування

Лікар загальної практики Бен Гаркнесс із Directions Health Service заявив, що люди, які вживають наркотики, нерідко не звертаються до звичайних медичних закладів через попередній негативний досвід, страх осуду, дискримінації та стигми.

У 2023 році Австралійська столична територія стала першою юрисдикцією Австралії, що декриміналізувала невеликі кількості низки заборонених наркотиків, зокрема кокаїну, героїну, метамфетаміну та MDMA. За даними Національного центру досліджень наркотиків та алкоголю, рівень смертей, спричинених наркотиками, в території знизився з 12 на 100 тисяч населення у 2020 році до 5,6 на 100 тисяч у 2024 році. Тоді зареєстрували 28 таких смертей.

Виконавчий директор Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy Кріс Гоф заявив, що служба перевірки наркотиків CanTEST і законодавчі зміни вже дали результат, однак підхід підтримки замість покарання ще потрібно повністю закріпити в суспільстві. На тлі низки смертей, пов’язаних із наркотиками, в останні місяці в Австралійській столичній території також нагадали про необхідність мати налоксон — назальний спрей, здатний швидко протидіяти наслідкам передозування.

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