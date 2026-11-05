У Катманду породілля померла після пологів у національному центрі — Kathmandu Post

У Катманду, Непал, жінка віком близько 30 років померла після пологів у лікарні Paropakar Maternity and Women’s Hospital — національному реферальному центрі для пацієнток, яким потрібна спеціалізована допомога. Як повідомляє Kathmandu Post, пацієнтку доправили до столиці з округу Дхадінг. Через 18 годин після пологів її перевозили з післяопераційного до загального відділення, коли вона знепритомніла під час переміщення з інвалідного візка на ліжко.

Директор лікарні Шрі Прасад Адхікарі заявив, що жінка померла за кілька хвилин, ще до того, як медики встигли оцінити її стан. У лікарні повідомили, що в померлої сталася легенева емболія — закупорення кровоносної судини в легенях тромбом. Родичі жінки того дня протестували біля лікарні, звинувачуючи персонал у недбалості.

Брак фахівців і реанімаційних можливостей

У неділю ввечері іншу пацієнтку з післяпологовим тромбозом глибоких вен перевезли до лікарні Bir Hospital і госпіталізували до відділення інтенсивної терапії. Вона вижила, однак у Paropakar повідомили, що кількома тижнями раніше не змогли врятувати пацієнтку з аналогічним ускладненням.

Адхікарі зазначив, що в лікарні немає кардіолога, нефролога та спеціаліста з інтенсивної терапії. Медзаклад має реанімаційне відділення для матерів на 10 ліжок, однак воно належить до категорії B — проміжного рівня інтенсивної допомоги. За даними лікарні, дві медсестри одночасно доглядають 10 пацієнтів у цьому відділенні, а для лікування ускладнень доводиться викликати спеціалістів з інших закладів.

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Щомісяця лікарня скеровує до інших медзакладів приблизно 12 критично хворих породіль і майже три дюжини немовлят, яким потрібна спеціалізована реанімаційна допомога. Лікарі наголошують, що перевезення таких пацієнтів також пов’язане з ризиком: знайти місце у відділенні інтенсивної терапії державної лікарні складно, а більшість машин швидкої допомоги в Непалі не обладнані для розширеної підтримки життя під час транспортування.

Материнська смертність у Непалі

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що від 2000 року Непал скоротив кількість материнських смертей більш ніж на 70%. Нині від ускладнень, пов’язаних із вагітністю та пологами, помирають 142 жінки на 100 тисяч живонароджень. Рівень пологів у медичних закладах зріс із приблизно 18% у 2009 році до 90,5% у 2025 році.

Водночас дослідження міністерства охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів у всіх семи провінціях країни показало, що майже три з чотирьох випадків материнської смертності стаються у медзакладах або під час транспортування до них. У звіті серед причин назвали слабкі механізми направлення пацієнтів, обмежені можливості лікарень та затримки з наданням своєчасної і якісної допомоги.

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