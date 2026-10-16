У Кенії підтвердили третій випадок Еболи у 65-річної жінки — Cyprus Mail

У Кенії підтвердили третій випадок зараження вірусом Ебола. Інфекцію виявили у 65-річної жінки, яка, за даними влади, є близькою родичкою перших двох пацієнтів, повідомляє Cyprus Mail.

Міністерство охорони здоров’я Кенії заявило, що жінка перебувала на карантині з 6 жовтня. Після появи гарячки, болю в горлі та загального нездужання її ізолювали й взяли зразки для тестування. За інформацією відомства, інфекцію виявили на ранньому етапі, пацієнтка отримує підтримувальне лікування.

Зв’язок зі спалахом у Конго

Кенійська влада пов’язує випадки з епідемією Еболи в Конго. За даними джерела, це другий за масштабом зафіксований спалах хвороби: кількість випадків перевищила 9 тисяч, а померли понад 4 тисячі людей.

Першим пацієнтом у Кенії був чоловік, який близько місяця хворів у Конго. Він наземним транспортом дістався Уганди, а 3 жовтня прилетів до Найробі. Родич доправив його до лікарні, де чоловік помер 5 жовтня. Стан другого пацієнта оцінювали як стабільний.

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Контакти пацієнта на карантині

Поява Еболи в Кенії посилила занепокоєння щодо роботи системи скринінгу. Перший пацієнт перетнув кордон між Конго та Угандою, закритий із травня, а потім пройшов через міжнародний аеропорт Джомо Кеніатти в Найробі.

Кенійські органи влади встановили 130 людей, які контактували з першим пацієнтом. Із них 127 уже розшукали та помістили на карантин, ще трьох намагалися знайти. Міністерство охорони здоров’я також повідомило, що доказів поширення хвороби серед ширшої громади наразі немає.

Ебола передається через прямий контакт із біологічними рідинами інфікованої людини — живої або померлої. Спалах у Конго спричинений рідкісним штамом Бундібугіо, для якого, за даними видання, наразі немає схвалених вакцин або методів лікування.

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