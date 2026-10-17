У Китаї CNSI-Fe зупинила ріст пухлин у 16 із 19 пацієнтів — South China Morning Post

У Китаї завершили першу фазу клінічного випробування внутрішньопухлинної ін’єкції CNSI-Fe для пацієнтів із запущеними солідними пухлинами, які прогресували попри системне лікування. У дослідженні взяли участь 19 людей: у 16 із них, або 84,2%, ріст пухлин зупинився, а у двох зафіксували зменшення новоутворень.

Як повідомляє South China Morning Post, препарат поєднує клінічно схвалену ін’єкцію нанокристалічного вуглецю із сульфатом двовалентного заліза. Його вводили безпосередньо в пухлину в різних дозах, а лікарі оцінювали реакцію цільових і віддалених уражень.

Результати першої фази

Загальна частота об’єктивної відповіді, тобто зменшення пухлини, становила 10,5%. Показник контролю захворювання, за якого пухлини не продовжували рости, досяг 84,2%. Ефект у пухлинах, куди вводили препарат, був кращим, ніж у всіх системних ураженнях.

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Учасники мали саркому, пухлини голови та шиї, рак підшлункової залози, недрібноклітинний рак легень, рак яєчників, молочної залози та вульви. Шістнадцятеро з них мали метастатичні пухлини IV стадії. Усі пацієнти раніше отримали щонайменше дві лінії системної терапії, зокрема хіміотерапію, променеву терапію та імунотерапію.

Безпека та наступний етап

Найпоширенішими небажаними реакціями були біль у місці ін’єкції, який виник у 89,5% учасників, і підвищений артеріальний тиск — у 52,6%. Один пацієнт припинив участь через реакцію гіперчутливості. У дослідженні не повідомляли про тяжку гематологічну чи печінково-ниркову токсичність.

Першу фазу провели у трьох лікарнях провінцій Сичуань, Хубей і Шаньдун під керівництвом професора Ван Юншена з онкологічного центру Західнокитайської лікарні. Друга фаза випробування вже триває у десяти китайських лікарнях, де безпеку та ефективність CNSI-Fe оцінюватимуть у 52 пацієнтів. Автори дослідження зазначили, що однораменне випробування має обмеження і потребує подальшої перевірки в рандомізованих дослідженнях II–III фаз.

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