У Китаї описали вісь, що регулює резорбцію кістки та прорізування зубів — News-Medical

Науковці Школи та лікарні стоматології Пекінського університету в Китаї описали молекулярну вісь RUNX2–LncRNA-ROD–QKI, яка в дослідах на клітинах і мишачих моделях регулювала утворення остеокластів, резорбцію кісткової тканини та прорізування зубів. Результати дослідження опублікували 28 вересня 2026 року в International Journal of Oral Science, повідомляє News-Medical.

Зв’язок із порушенням прорізування зубів

Мутації або недостатність RUNX2 пов’язані зі спадковим скелетним розладом CCD. Для нього характерні затримка прорізування постійних зубів, надкомплектні зуби та вади ключиць. У зразку пацієнтки з мутацією RUNX2 дослідники виявили вищу щільність альвеолярної кістки та не зафіксували остеокластів, позитивних за маркером TRAP.

Миші з однією функціональною копією гена Runx2 мали подібні до CCD скелетні зміни, затримку прорізування перших нижніх молярів і меншу кількість TRAP-позитивних остеокластів. Втрата RUNX2 у клітинних культурах також знижувала експресію маркерів остеокластів, кількість TRAP-позитивних клітин і здатність утворювати ділянки резорбції.

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Роль некодуючої РНК

За допомогою секвенування РНК команда ідентифікувала LncRNA-ROD — транскрипт завдовжки 1147 пар основ із трьома екзонами, збагачений у кістковій тканині. Експерименти підтвердили, що RUNX2 безпосередньо активує цю некодуючу РНК. Підвищення рівня LncRNA-ROD відновлювало порушене утворення остеокластів у клітинах, отриманих від мишей з недостатністю Runx2.

Автори встановили, що LncRNA-ROD зв’язується з білком QKI, який сприяє руйнуванню матричної РНК Csf1r. Утримуючи форми QKI у ядрі та цитоплазмі, LncRNA-ROD стабілізує Csf1r і підвищує рівень білка CSF1R. Водночас науковці наголосили, що дослідження не доводить можливості усунути дефекти прорізування зубів відновленням цієї осі: для цього потрібні моделі зі специфічним впливом на остеокласти та локальні експерименти в альвеолярній кістці.

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