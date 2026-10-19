У Китаї розробили два метаболомні показники старіння на даних 18 476 людей — News-Medical

Дослідники в Шанхаї, Китай, проаналізували зразки плазми крові 18 476 людей віком від одного року до 96 років і розробили два показники метаболомного старіння. Вони призначені для оцінювання того, наскільки біохімічний стан організму відрізняється від календарного віку та як він пов’язаний із ризиками хронічних захворювань і смерті, повідомляє News-Medical.

Роботу опублікували в журналі Science Translational Medicine. Науковці використали мас-спектрометрію для дослідження метаболітів у плазмі учасників Shanghai Pudong Cohort. Початкові обстеження відбулися 2019 року, статус хронічних захворювань повторно оцінювали у 2023-му, а дані про смертність відстежували до січня 2025 року.

Два показники для різних груп

Для 5 252 здорових учасників із середнім віком 55 років створили модель метаболомного віку. Вона дала змогу визначити прискорення метаболомного віку — різницю між оціненим за метаболітами віком і фактичним віком людини. Модель перевірили ще на 5 456 здорових учасниках.

Для 7 768 людей із наявними захворюваннями дослідники розробили окремий показник вікового відхилення, пов’язаний із ризиком смерті. Він відображав, наскільки ризик смерті, оцінений за метаболітами, відрізнявся від очікуваного для відповідного віку. У людей із уже наявними хворобами первинна модель метаболомного віку менш точно відповідала календарному віку, тому автори застосували окрему метрику.

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Зв’язки зі станом здоров’я

Вищі значення прискорення метаболомного віку були пов’язані з вищою імовірністю розвитку діабету, гіпертензії та жирової хвороби печінки, а також із більшим ризиком смерті від усіх причин. Зв’язок між вищими значеннями цього показника та ризиком смерті зберігався після врахування усталених показників здоров’я. Панель із 56 метаболітів зберегла більшу частину інформації для прогнозування віку, яку давали 232 досліджувані метаболічні показники.

Вищі значення метрики також асоціювалися з курінням, впливом тютюнового диму, позмінною роботою, використанням фарби для волосся та сімейною історією ранніх серцево-судинних хвороб. Споживання субпродуктів, цукру, переробленого м’яса, морепродуктів і смаженої їжі було пов’язане з вищими значеннями, тоді як фізична активність і споживання суміші зернових — із нижчими.

Автори наголошують, що це спостережні дані, які не доводять прямого впливу окремих продуктів або змін способу життя на біологічне старіння. Клінічне застосування підходу обмежують переважно китайська вибірка, невелика кількість повторних зразків і потреба в незалежній перевірці прогнозів смертності в інших популяціях.

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