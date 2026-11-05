Дослідження за участю 27 003 дорослих у Північно-Східному Китаї виявило зв’язок між більшим споживанням продуктів із бобових, зокрема соєвих, і соєвих ізофлавонів та нижчою поширеністю хронічної хвороби нирок. Як повідомляє News-Medical, роботу опублікували в журналі Nutrition Journal.

Результати дослідження

Хронічну хворобу нирок виявили у 900 учасників, або 3,3% вибірки. Після врахування демографічних, клінічних і харчових чинників учасники з найвищим сумарним споживанням бобів і продуктів із них мали на 33% нижчі шанси мати хворобу, ніж група з найнижчим споживанням.

Для продуктів із бобових цей показник становив 37%. Кожне збільшення їхнього споживання на одне стандартне відхилення пов’язували зі зниженням шансів наявності хвороби на 15%. Водночас споживання необроблених бобів не продемонструвало статистично значущого зв’язку з хронічною хворобою нирок.

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Учасники з найвищим споживанням соєвих ізофлавонів мали на 30% нижчі шанси мати хронічну хворобу нирок порівняно з групою з найнижчим рівнем споживання. Із нижчими шансами захворювання також пов’язували даїдзеїн, гліцитеїн і геністеїн. Зв’язок для соєвих ізофлавонів був сильнішим серед жінок, ніж серед чоловіків.

Як проводили аналіз

До аналізу включили дані учасників проєкту Northeast China Biobank із Хейлунцзяну, Цзіліню, Ляоніну та Внутрішньої Монголії. Вони заповнили опитувальник щодо харчування за попередній рік, який охоплював 110 позицій. Дослідники враховували, зокрема, вік, стать, індекс маси тіла, супутні захворювання, куріння, вживання алкоголю, фізичну активність, калорійність раціону та харчові моделі.

Хронічну хворобу нирок визначали за розрахунковою швидкістю клубочкової фільтрації нижче 60 мл/хв/1,73 м² або наявністю білка в сечі. Автори наголосили, що поперечний дизайн дослідження не дозволяє встановити причинно-наслідковий зв’язок або довести, що соєві продукти чи ізофлавони запобігають захворюванню. На результати також могли вплинути самооцінка раціону й одноразова оцінка стану нирок, хоча для діагностики хронічної хвороби потрібне збереження порушень щонайменше три місяці.

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