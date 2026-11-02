У Китаї створили моделі для діагностики неповної хвороби Кавасакі — News-Medical

Дослідники Дитячої лікарні Чунцінського медичного університету в Китаї створили вікові моделі прогнозування для оцінювання ймовірності неповної хвороби Кавасакі у дітей із гарячкою. Як повідомляє News-Medical, моделі використовують результати рутинних лабораторних аналізів і розподіляють пацієнтів на три вікові групи: до 24 місяців, від 24 до 60 місяців та старших за 60 місяців.

Чому хворобу складно виявити

Неповна хвороба Кавасакі не завжди має типові клінічні ознаки повної форми захворювання. Через це її можуть сплутати з іншими хворобами, що супроводжуються гарячкою, зокрема респіраторними інфекціями, аденовірусною інфекцією, лімфаденітом або сепсисом. Водночас затримка з діагностикою може бути пов’язана з ураженням коронарних артерій.

Хвороба Кавасакі — гостре гарячкове захворювання, що переважно уражає дітей віком до п’яти років і може спричиняти набуті захворювання серця. Автори роботи зазначили, що наявні моделі здебільшого розраховані на хворобу Кавасакі загалом, а не на її неповну форму, і можуть по-різному працювати для дітей різного віку.

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Результати перевірки моделей

Для розроблення моделей науковці проаналізували дані 809 дітей із неповною хворобою Кавасакі та 2427 дітей з іншими гарячковими захворюваннями. У подальшій валідації використали дані ще 607 пацієнтів із неповною формою хвороби та 1821 дитини з іншими причинами гарячки.

У моделі для дітей до 24 місяців врахували вісім показників, серед яких С-реактивний білок, лактатдегідрогеназа, сечова кислота, загальний білок, альбумін, показник розподілу еритроцитів, кількість тромбоцитів і гемоглобін. Її показник AUC становив 0,862 у тестовій вибірці та 0,878 у нових даних. Для групи 24–60 місяців AUC становив 0,829 і 0,818, а для дітей старших за 60 місяців — 0,694 і 0,804 відповідно.

Дослідження опублікували онлайн 23 грудня 2024 року в журналі Pediatric Discovery. Автори оцінювали точність моделей за ROC-кривими, калібруванням і аналізом клінічної користі.

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