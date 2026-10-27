У Китаї терапія клітинами ясен дала ефект у 5 із 9 пацієнтів — South China Morning Post

У Китаї завершили рандомізоване клінічне дослідження першої фази терапії діабету 1 типу стовбуровими клітинами з тканини ясен. У групі, що отримувала лікування, у п’яти з дев’яти пацієнтів зафіксували різний ступінь поліпшення залишкової функції бета-клітин, повідомляє South China Morning Post.

Перебіг випробування

Дослідження провели фахівці із Шанхаю та Гуанчжоу на базі Третьої афілійованої лікарні Університету Сунь Ятсена в Гуанчжоу. У ньому взяли участь 18 людей із діабетом 1 типу. Дев’ятьом добровольцям вводили мезенхімальні стовбурові клітини ясен кожні три тижні, тоді як решта учасників отримували плацебо.

Учасники пройшли чотири процедури, а спостереження тривало 48 тижнів. Після чотирьох сеансів у групі терапії також знизилася добова потреба в інсуліні порівняно з початковими показниками. Один пацієнт після першого введення клітин зміг повністю відмовитися від екзогенного інсуліну та підтримував цільовий контроль рівня глюкози впродовж періоду спостереження.

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Клітини з тканини ясен

Для терапії використали клітини, отримані з надлишкової тканини ясен, яку за інформованою згодою пожертвували здорові пацієнти віком від 20 до 30 років. Дослідники зазначили, що такі клітини легше отримати, зокрема під час стоматологічних процедур, і вони зберігають здатність диференціюватися в клітини, що секретують інсулін.

Автори роботи, оприлюдненої 30 вересня у журналі Signal Transduction and Targeted Therapy, не зафіксували підвищення ризику гіпоглікемії чи інших небажаних явищ під час випробування. Водночас вони наголосили на потребі у масштабніших і триваліших дослідженнях за участю людей із різною залишковою функцією бета-клітин, щоб підтвердити висновки та оцінити можливість їхнього ширшого застосування.

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