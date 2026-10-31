У клініці ДР Конго з травня не було нових пацієнтів з Еболою — Der Spiegel

У лікувальному центрі в Демократичній Республіці Конго медики відсвяткували відсутність нових пацієнтів з Еболою від початку спалаху у травні. Останніх підтверджених інфікованих виписали після повного одужання, повідомляє Der Spiegel.

Медики заспівали й станцювали

Відео зі святкування опублікувала гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» у своїх соціальних мережах. На кадрах працівники медзакладу співають і танцюють, залишаючись у повному захисному спорядженні.

Водночас у виданні зазначили, що цей результат стосується конкретного лікувального закладу та став локальним позитивним сигналом на тлі одного з найтяжчих спалахів Еболи в історії країни.

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Дані про спалах

За інформацією органів охорони здоров’я, у країні зареєстрували понад 10 тисяч випадків інфікування. Понад 4,8 тисячі людей померли від вірусу. Інфекції також виявляли в Кенії, Нігерії та Уганді.

«Лікарі без кордонів» заявили, що їхні команди продовжують цілодобово працювати в країні разом із місцевими громадами, щоб сприяти припиненню спалаху.

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