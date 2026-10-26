У клініці Йоганнесбурга виявили стійкі до антибіотиків ESKAPE-бактерії — News-Medical

У клініці в густонаселеному центральному районі Йоганнесбурга, ПАР, дослідники виявили в повітрі бактерії групи ESKAPE, стійкі до низки антибіотиків. Як повідомляє News-Medical, науковці Університету Йоганнесбурга відібрали зразки повітря, ідентифікували бактерії та перевірили їхню чутливість до препаратів.

Стійкість до препаратів резерву

У дослідженні, опублікованому в журналі Indoor Air, аналізували Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, бактерії роду Enterobacter та кишкову паличку E. coli. Усі досліджені грамнегативні бактерії виявили стійкість щонайменше до одного препарату в трьох або більше категоріях антибіотиків, тому їх віднесли до мультистійких.

Під час тестування 80,5% грамнегативних бактерій вижили після контакту з колістином — препаратом, який застосовують у критичних випадках, коли інші антибіотики не діють. До ертапенему були стійкими 31,2% ізолятів, до меропенему — 26%. Також 85,71% бактерій пережили вплив цефуроксиму, а 67,53% — цефтазидиму. Частку 3,9% грамнегативних бактерій класифікували як екстенсивно резистентні.

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Ризики для пацієнтів зі зниженим імунітетом

Дослідники окремо звернули увагу на метицилінрезистентний золотистий стафілокок MRSA. Для цього виду виживаність після впливу окремих препаратів становила від 71,8% до 94,8%; ванкоміцин, препарат резерву, був приблизно на 95% ефективним у знищенні бактерій. Рівень мультистійкості серед цих ізолятів становив 6,3%, а екстенсивної резистентності — 5,6%.

Провідна авторка дослідження Лі Хайне зазначила, що високі показники ВІЛ та туберкульозу в ПАР збільшують уразливість пацієнтів до інфекцій нижніх дихальних шляхів. Бактерії, виявлені в повітрі клініки, можуть спричиняти бронхіт, бронхіоліт і пневмонію. За даними дослідників, у людей з ослабленим імунітетом пневмонія, спричинена мультистійкими штамами, може призвести до потрапляння інфекції в кровотік і сепсису.

В іншому пов’язаному дослідженні науковці виявили ESKAPE-бактерії у відділенні інтенсивної терапії новонароджених державної лікарні в тому самому місті. Понад 85% виділених ESKAPE-бактерій із поверхонь інкубаторів та зразків після миття рук персоналу віднесли до мультистійких. Лі Хайне запропонувала зробити моніторинг бактеріального й грибкового забруднення повітря частиною протоколів інфекційного контролю медзакладів.

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