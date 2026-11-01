У Колумбії у двох чоловіків після поїздки до ДР Конго підтвердили малярію — The Rio Times

У Колумбії у двох чоловіків, які подорожували до Демократичної Республіки Конго, підтвердили малярію. Один із них, 33-річний чоловік, помер 31 жовтня в лікарні міста Пальміра в департаменті Вальє-дель-Каука. Другий пацієнт, 50-річний чоловік, перебуває в ізоляції в лікарні міста Калі.

Як повідомляє The Rio Times, Колумбійський інститут національного здоров’я підтвердив в обох пацієнтів Plasmodium falciparum — паразита, що спричиняє найтяжчу форму малярії. Випадків Еболи в країні наразі не підтверджено.

Епідеміологічне спостереження

Обидва чоловіки мали гарячку та історію поїздок до Конго. Через це Інститут національного здоров’я та Міністерство охорони здоров’я Колумбії активували протоколи епідеміологічного нагляду, щоб виключити інші загрози для громадського здоров’я, зокрема Еболу.

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У пацієнтів відібрали зразки для лабораторного аналізу. Влада не уточнила, чи завершено дослідження на Еболу, однак малярія залишається єдиним офіційно підтвердженим діагнозом у двох випадках.

Малярія та Ебола

Малярія зазвичай передається через укуси інфікованих комарів, а не внаслідок звичайного контакту з хворим. Ебола є вірусним захворюванням, яке поширюється через контакт із біологічними рідинами інфікованої людини. На ранній стадії обидві хвороби можуть мати схожий симптом — гарячку.

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