У Коста-Риці розслідують 66 підозрюваних випадків сальмонельозу в лікарні — The Rio Times

Міністерство охорони здоров’я Коста-Рики розслідує 66 підозрюваних випадків сальмонельозу серед працівників Hospital CIMA в Ескасу, провінція Сан-Хосе. Станом на 21 жовтня лабораторні дослідження підтвердили два випадки, двох людей госпіталізували, смертей не зафіксували, повідомляє The Rio Times.

Перевіряють джерело інфекції

Сигнал про захворювання міністерство отримало 16 жовтня та розпочало процедури моніторингу й реагування на спалахи хвороб, що передаються через їжу та воду. У зразках, які досліджували фахівці, виявили бактерії роду Salmonella, однак джерело інфекції ще не встановили.

Органи охорони здоров’я аналізують епідеміологічні та лабораторні дані, щоб визначити спільний для хворих фактор зараження й можливий механізм передачі бактерії. Харчовий шлях передачі розглядають як попередню гіпотезу, але конкретний продукт, який міг бути джерелом зараження, не називали.

У Hospital CIMA заявили, що виявили спалах серед персоналу попереднього тижня, активували внутрішні протоколи та повідомили міністерство. Представники відомства після цього оглянули приміщення лікарні. Заклад також повідомив, що заходи з локалізації дали змогу взяти ситуацію під контроль на ранньому етапі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередження посольства США

23 жовтня посольство США в Сан-Хосе оприлюднило медичне попередження. Дипломатична установа порадила своєму персоналу до врегулювання спалаху розглянути можливість звернення до інших медичних закладів.

У повідомленні посольства повторено дані міністерства про 66 підозрюваних, два лабораторно підтверджені випадки та дві госпіталізації. Обмежень на поїздки до Коста-Рики чи Ескасу в ньому не оголошували. Також у повідомленнях влади не йшлося про закриття або інші обмеження роботи Hospital CIMA.

Серед симптомів, про які повідомляла влада, — діарея, біль у животі, нудота, блювання, гарячка та загальне нездужання. Посольство рекомендувало звертатися по невідкладну допомогу у разі тривалого блювання, зневоднення, крові у випорожненнях, високої або стійкої гарячки чи симптомів, що тривають понад кілька днів.

Читай нас у