У крові людей із когнітивними порушеннями виявили нижчий рівень HAEE — News-Medical

Дослідники встановили, що тетрапептид HAEE, який раніше розробили як потенційний засіб проти хвороби Альцгеймера, природно циркулює в крові людини. Його рівень був нижчим у людей із когнітивними порушеннями, повідомляє News-Medical. Автори розглядають пептид як можливий біомаркер і потенційний напрям для подальших досліджень лікування.

Як досліджували HAEE

Сергій А. Козін і його колеги створили пептид Ac-His-Ala-Glu-Glu-NH2, або HAEE, щоб перешкоджати росту амілоїд-β-бляшок у мозку. Утворення таких бляшок розглядають як процес, що може передувати поширенню токсичного білка тау та розвитку хвороби Альцгеймера на ранніх стадіях.

HAEE блокує основний центр зв’язування цинку в мономерах амілоїду β. Дослідники намагалися порушити аномальну взаємодію амілоїду β з іонами цинку, яку вважають важливою для формування бляшок. Під час перевірки придатності HAEE як препарату автори отримали перспективні результати в дослідах на мишах.

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Можливий біомаркер

Під час дослідження науковці несподівано з’ясували, що ідентичний пептид уже циркулює в людській крові. За даними авторів, концентрація HAEE корелює зі станом хвороби, тоді як рівні амілоїду β у людей із хворобою Альцгеймера та здорових людей однакові.

Автори припускають, що дефіцит HAEE може бути причиною хвороби Альцгеймера, а вимірювання його концентрації в крові потенційно може допомогти в діагностиці. Результати роботи опублікували в журналі PNAS Nexus.

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