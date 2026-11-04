У лабораторії молекули ДНК знизили активність MYC на 50–80% — News-Medical

Дослідники Університету Портсмута розробили модифіковані синтетичні молекули ДНК для безпосереднього націлювання на гени, пов’язані з раком. У лабораторних експериментах ці молекули знизили активність гена MYC на 50–80%. MYC може сприяти росту багатьох видів раку, коли стає надмірно активним, повідомляє News-Medical.

Молекули для розпізнавання ділянок ДНК

Команда застосувала триплекс-формувальні олігонуклеотиди, або TFO, — спеціально розроблені фрагменти синтетичної ДНК. Вони можуть розпізнавати конкретні послідовності ДНК та приєднуватися до них, що дає змогу націлюватися на окремі гени, не зачіпаючи решту геному.

Безпосереднє націлювання на ДНК складніше, ніж робота з РНК, на яку спрямовано чимало сучасних генетичних препаратів. Природні основи ДНК недостатньо міцно зв’язуються з дволанцюговою ДНК в умовах усередині клітин, що раніше обмежувало застосування TFO.

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Модифікована основа Z

Щоб посилити зв’язування, науковці використали комерційно доступну синтетичну основу ДНК, відому як Z. Вона дала змогу TFO міцніше й вибірковіше приєднуватися до ділянок ДНК із високим вмістом гуаніну та цитозину. Такі GC-багаті регіони відіграють важливу роль у регулюванні активності генів, однак історично були складними для націлювання.

За даними дослідників, модифіковані молекули перевершили немодифіковану ДНК і кілька раніше розроблених підходів, що націлювалися на ті самі ділянки. Провідний автор роботи, доцент із біоінженерії Девід Раслінг, зазначив, що зміна хімічних властивостей ДНК може подолати обмеження початкової концепції триплекс-формувальних олігонуклеотидів.

Автори також розглядають технологію як інструмент для досліджень: вона може дозволити тимчасово вимикати окремі гени й вивчати реакцію клітин. На думку дослідників, надалі метод можна буде адаптувати для націлювання на різні гени, змінюючи послідовність синтетичної ДНК. Статтю опублікували в журналі Nucleic Acids Research; перед можливим застосуванням підходу у пацієнтів потрібні подальші дослідження.

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