У Латвії суттєво скоротилися запаси донорської крові — LSM English

У Латвії суттєво скоротилися запаси донорської крові. Національний центр донорства крові країни закликав усіх, хто може і бажає, прийти на донацію, повідомляє LSM English.

Заклик для донорів усіх груп

Центр звернувся до донорів усіх груп крові, а також закликав долучатися людей, які раніше не здавали кров. Особливо необхідною є кров груп 0+ і 0-, а також A+ і A-.

Директорка Національного центру донорства крові Егіта Поле зазначила, що на кількість потенційних донорів впливають медичні обмеження. Серед причин вона назвала низький рівень гемоглобіну, прийом ліків і поїздки до країн, після відвідування яких кров не приймають. Донорство доступне людям віком до 65 років.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Мобільні пункти збору крові

Щоб охопити більше охочих, у Латвії організовують мобільні пункти збору крові. У вівторок, 27 жовтня, здати кров можна в Добеле, Гулбене та Гробіні. У четвер мобільні пункти мають працювати в Мадоні та Броценах.

На сайті Національного центру донорства крові також наведено інформацію про мобільні пункти збору крові, заплановані на листопад.

Читай нас у