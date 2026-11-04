У Латвії зберігається дефіцит стандартних вакцин проти грипу — LSM English

У Латвії бракує стандартних вакцин проти грипу для дітей і дорослих: у сімейних лікарів нині немає ані препаратів, що фінансуються державою, ані вакцин у приватному продажу. Про це повідомляє LSM English з посиланням на Латвійське радіо.

Які вакцини доступні

Латвійський Центр профілактики та контролю захворювань повідомив, що наразі доступні лише високодозові вакцини для людей віком від 60 років, а також для дорослих із помірною або тяжкою імуносупресією. Дітям від двох до 17 років із визначених груп ризику доступні назальні вакцини. Ці препарати вже розподілили між медичними закладами, які їх замовляли.

Водночас стандартні вакцини, розраховані на ширші групи населення, у країні відсутні. Інтерес до щеплення проти грипу в практиках сімейних лікарів залишається високим.

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Затримки у виробництві

Старша епідеміологиня Центру профілактики та контролю захворювань Каріна Паклоне пояснила затримку постачань складнощами у виробництві вакцин у Європі. За її словами, цього сезону виробники змінили всі три компоненти штамового складу вакцин, тоді як у попередні роки зазвичай змінювали один. Також затрималися реагенти та матеріали, необхідні для виробництва.

Очікується, що поставки вакцин до Латвії почнуться наприкінці тижня, а стандартні препарати можуть надійти до практик сімейних лікарів уже наступного тижня. Сімейні лікарі занепокоєні, що пацієнти з груп ризику, яким зараз не можуть запропонувати щеплення під час візиту, можуть не повернутися пізніше спеціально для вакцинації.

Станом на 3 листопада державним коштом від сезонного грипу в Латвії вакцинували майже 40 тисяч людей, ще близько 2,7 тисячі отримали щеплення проти COVID-19. За тиждень обидва показники приблизно подвоїлися. Епідеміологи зазначають, що пік активності грипу зазвичай припадає на грудень, тому вакцинація в листопаді все ще допомагає захиститися від тяжкого перебігу хвороби та ускладнень.

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