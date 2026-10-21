У лікарні Вани за два дні зареєстрували 13 випадків кору — Dawn

Окружна лікарня у Вані, що в Нижньому Південному Вазірістані, за останні два дні зареєструвала 13 випадків кору. Як повідомляє Dawn, про це заявив медичний суперінтендант лікарні Джан Мохаммад.

За його словами, сім випадків зареєстрували днем раніше, ще шість — у вівторок. Повідомлення про кір надходили з різних районів Нижнього Південного Вазірістану, що викликало занепокоєння через можливе поширення інфекції серед дітей.

Заходи для стримування хвороби

У департаменті охорони здоров’я заявили, що більшість дітей у різних районах Вани вже вакцинували проти кору. Там також повідомили про формування груп у різних районах для запобігання поширенню хвороби та посилення профілактичних заходів.

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Скарги на умови лікування

Місцеві жителі поскаржилися на нестачу медичних можливостей у лікарні Вани. За їхніми словами, діти, які захворіли на кір, мають труднощі з отриманням належного лікування через брак необхідних умов у медзакладі. Вони закликали відповідальні органи поліпшити медичні послуги, забезпечити лікарню необхідними засобами та посилити вакцинацію.

За п’ять днів до цього в районі Сантої техсілу Шакай у Нижньому Південному Вазірістані від кору померли двоє дітей-близнюків, повідомили в департаменті охорони здоров’я.

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