У LITMUS визначили точні неінвазивні тести для печінки — News-Medical
Дві міжнародні роботи програми LITMUS визначили неінвазивні методи, що можуть точно діагностувати метаболічно асоційовану стеатотичну хворобу печінки (MASLD) та оцінювати її тяжкість. Дослідники порівнювали аналізи крові, методи візуалізації та еластографію з результатами біопсії печінки, яку оцінювали експерти-патологи, повідомляє News-Medical.
Дві роботи програми LITMUS
Основне дослідження LITMUS, опубліковане в The Lancet, охопило понад 1 500 пацієнтів. У ньому оцінювали аналізи крові та вимірювання жорсткості печінки за допомогою ультразвукових методів.
Додаткове дослідження LITMUS Imaging, оприлюднене в Nature Medicine, вивчало передові методи магнітно-резонансної томографії та еластографії у більш ніж 350 пацієнтів. Обидві роботи є частиною програми LITMUS, яку в джерелі названо найбільшим міжнародним проєктом з оцінювання діагностичних інструментів для захворювань печінки.
Програма LITMUS об’єднала 53 партнерів з академічного середовища та промисловості. Її завданням було розробляти, валідувати та оцінювати точність біомаркерів для діагностики MASLD і тяжчої форми хвороби — метаболічно асоційованого стеатогепатиту (MASH).
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Результати оцінювання тестів
Для виявлення вираженого фіброзу та цирозу найвищу діагностичну точність продемонстрували протеомна панель SOMAScan, магнітно-резонансна еластографія та еластографічні інструменти на базі FibroScan, зокрема показник Agile 3+. Аналізи крові ELF і ADAPT також перевищили заздалегідь визначені пороги ефективності для виявлення цирозу.
Для ідентифікації так званого at-risk MASH — групи, на яку орієнтована більшість клінічних випробувань, — встановленому порогу точності відповідала лише панель SOMAScan. Водночас регулятори вимагають підтвердження at-risk MASH для набору учасників до пізніх фаз досліджень, тому біопсія печінки, ймовірно, поки залишатиметься необхідною.
Простий і недорогий аналіз крові на гамма-глутамілтрансферазу (гамма-GT) перевершив поширений показник FIB-4 як первинний метод оцінювання. Дослідники припустили, що після нього для уточнення тяжкості стану можна застосовувати ELF або FibroScan, однак такий підхід ще потребує подальшої валідації перед впровадженням у системах охорони здоров’я.