Дослідники виявили, що люди з аутизмом демонстрували слабшу мозкову реакцію на негативний зворотний зв’язок порівняно з учасниками без аутизму. Про результати роботи, опублікованої в журналі JNeurosci, повідомляє News-Medical.

Завдання на розрізнення звуків

Учасникам дослідження пропонували розрізняти звуки за висотою та повідомляли, чи правильно вони виконали завдання. Науковці оцінили показник мозкової активності, який відображає нейронну відповідь на негативний зворотний зв’язок. У групі людей з аутизмом цей показник був слабшим, ніж у групі учасників без аутизму.

Роботу очолили Натаніель Цук із Ноттінгемського університету Трента та Ярослав Слободской-Плюснін із Єврейського університету в Єрусалимі. У дослідженні також брали участь колеги з Університетського коледжу Лондона та Єврейського університету.

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Вплив упевненості та складності завдання

Дослідницька група також перевіряла, чи пов’язана слабша реакція на зворотний зв’язок із тим, наскільки впевнено людина почувалася у своєму рішенні. Учасники з аутизмом менше реагували на зміну складності завдання, що, на думку авторів, може свідчити про слабше опрацювання такого зворотного зв’язку.

Водночас учасники без аутизму після простіших спроб поводилися інакше: успішне розрізнення звуків впливало на їхній наступний вибір. Автори вважають, що аутизм може знижувати чутливість як до зовнішнього зворотного зв’язку про правильність рішення, так і до внутрішньої впевненості у власному виборі. Наступним кроком вони назвали вивчення того, як ці поведінкові відмінності представлені в мозку, зокрема в передній поясній корі.

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