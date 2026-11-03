У Лондоні KCL-286 допоміг зменшити запалення в мишачій моделі Альцгеймера — ScienceDaily

Науковці Королівського коледжу Лондона у Великій Британії повідомили, що експериментальний препарат KCL-286 у мишачій моделі хвороби Альцгеймера сприяв відновленню розривів ДНК та зменшенню запалення в мозку. Сполуку спершу розробляли для лікування травм спинного мозку, повідомляє ScienceDaily.

KCL-286 є низькомолекулярною речовиною для перорального застосування. Під час попередньої розробки препарат уже пройшов першу фазу клінічних випробувань, у якій оцінювали його безпечність і переносимість у людей. Водночас ефективність KCL-286 проти хвороби Альцгеймера у людей ще не встановлена.

Відновлення розривів ДНК

Дослідники зосередилися на дволанцюгових розривах ДНК — типі пошкоджень, за якого розриваються обидва ланцюги молекули. Такі розриви можуть порушувати роботу клітин і загрожувати їхньому виживанню, якщо їх не відновити належним чином.

За словами професора нейронауки Джонатана Коркорана, KCL-286 стимулює відновлення таких розривів. Раніше команда також виявила здатність препарату сприяти відновленню дволанцюгових розривів ДНК у дослідженнях нейропатичного болю.

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Механізм дії та межі висновків

Препарат активує певний білок, пов'язаний зі шляхом ретиноєвої кислоти — системою, що бере участь у використанні організмом вітаміну A, регуляції генів і роботі нервової системи. Попередні дослідження пов'язували порушення цього шляху з утворенням амілоїдних відкладень у мозку щурів.

Більшість розробок для лікування хвороби Альцгеймера зосереджені на білках амілоїд-бета та тау. Нове дослідження пропонує додатковий підхід, спрямований також на процеси, що можуть виникати на ранніх етапах хвороби: пошкодження ДНК і запалення в мозку. Одна з перших авторок роботи Наташа Гілл зазначила, що для створення ефективного лікування необхідно впливати на кілька пов'язаних із хворобою клітинних шляхів.

Результати залишаються доклінічними: щоб визначити, чи може KCL-286 безпечно сповільнювати перебіг хвороби Альцгеймера або поліпшувати стан пацієнтів, потрібні подальші дослідження та клінічні випробування.

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