У Львові 17-річній дівчині виправили виражену деформацію грудної клітки

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У Центрі дитячої медицини у Львові допомогли Вероніці з Чернігова, яка від народження мала лійкоподібну деформацію грудної клітки третього ступеня. Після трьох років із металевою пластиною дівчині провели повторну операцію з її видалення.

Вероніці діагностували лійкоподібну деформацію грудної клітки, коли їй було лише два місяці. У дитинстві дівчинка проходила курси масажу, займалася лікувальною фізкультурою та плаванням. Однак ці методи не дали змоги виправити деформацію.

«Попри всі ці спроби, лікарі пояснювали, що виправити деформацію можна лише хірургічним шляхом, коли вона підросте», — розповіла мама дівчини.

До Центру дитячої медицини Вероніка звернулася у 17 років. Після обстеження лікарі діагностували деформацію третього ступеня та запропонували хірургічне лікування. Операцію провів хірург, доцент кафедри дитячої хірургії Львівського національного медичного університету імені короля Данила Андрій Кузик.

Пацієнтці виконали мініінвазивну корекцію за допомогою спеціальної металевої пластини, яку встановлюють усередині грудної клітки на кілька років, а потім видаляють.

«Принцип корекції подібний до дії брекетів або ортодонтичних пластинок для зубів. Однак якщо вони спрямовані всередину й коригують положення зубів, то пластина, яку ми встановлюємо в грудній клітці, діє навпаки — виштовхує її вперед, допомагаючи виправити деформацію», — пояснив Андрій Кузик.

За словами Вероніки, перший місяць після операції був найскладнішим: їй було важко звикнути до пластини, вона відчувала біль. Згодом дискомфорт зменшився, а пристрій практично не заважав рухатися та вести активний спосіб життя.

Дівчина прожила з пластиною три роки, після чого їй провели повторну операцію для її видалення. Нині пацієнтка почувається добре.

Як лікують лійкоподібну деформацію грудної клітки

Лійкоподібна деформація — найпоширеніший тип деформацій грудної клітки. Вона може мати різну глибину та форму, а у складних випадках — впливати на роботу серця й легень.

Під час вибору лікування лікарі оцінюють не лише результати обстежень, а й психологічний стан дитини та її власне ставлення до лікування.

«Навіть якщо функціональні порушення незначні, деформація може позначатися на самооцінці підлітка, викликати сором’язливість і впливати на спілкування з однолітками. Тому під час вибору тактики лікування лікарі враховують не лише фізичний стан, а й якість життя дитини», — зазначив хірург.

Окрім операції, для корекції деформації можуть застосовувати вакуумну терапію. Для цього використовують спеціальний пристрій — вакуумний дзвін. Його прикладають до грудної клітки та відкачують повітря, створюючи вакуум, який поступово допомагає піднімати заглиблену ділянку.

Зазвичай цей метод розглядають приблизно з шестирічного віку, коли дитина вже може адаптуватися до процедури та дотримуватися рекомендацій лікаря. Водночас спостереження за деформацією можливе значно раніше — з двох-трьох років. За потреби фахівці рекомендують лікувальну фізкультуру, спеціальні вправи та реабілітацію.

У Центрі дитячої медицини застосовують як консервативні, так і хірургічні методи лікування. Вибір залежить від віку дитини, ступеня деформації та інших індивідуальних чинників.

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