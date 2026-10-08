У Львові двом дітям одночасно пересадили нирки від одного донора
У Львові лікарі провели одночасну трансплантацію нирок двом дівчатам — 2-річній Софії та 4-річній Божені. Обидві отримали органи від одного посмертного донора, 49-річного чоловіка з Києва.
Операції виконували паралельно на двох операційних столах і вони тривали близько п’яти годин. Донорські органи медики привезли з Києва, поки у Львові вже тривали перші етапи втручань.
Божена з Житомирщини народилася з вродженою вадою сечовидільної системи та від перших днів життя перебувала на діалізі. Її родина чекала на трансплантацію чотири роки.
У Софії зі Львівщини ниркова недостатність виникла після важкої інфекції з пневмонією. Лікування не допомогло відновити роботу нирок, тому дівчинка також потребувала діалізу.
Після операцій обидві дитини почуваються добре. Їхні родини подякували лікарям та близьким донора, які погодилися на посмертне донорство.
Джерело: Центр Дитячої Медицини
Нагадаємо, у Львові лікарі врятували77-річного Степана Ребця, у якого виявили надзвичайно рідкісну пухлину печінки розміром 25×17 сантиметрів. Через гормональну активність новоутворення організм чоловіка втрачав цукор, а сам пацієнт через критично низький рівень глюкози впав у гіпоглікемічну кому.
До цього спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова успішно провели складну операцію із збереження нирки 8-річному хлопчику з Тернопільщини за допомогою роботичної системи Senhance зі вбудованим штучним інтелектом.