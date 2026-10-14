У Львові вперше пересадили печінку семимісячному хлопчику з біліарною атрезією

0:00 / 0:00

У Львові провели першу в історії Дитячої лікарні Святого Миколая трансплантацію печінки семимісячній дитині. Операція тривала близько 12 годин, а донором частини органа для маленького Давида з Івано-Франківщини став його батько.

Проблеми зі здоров’ям у Давида Матрофайла почалися у віці трьох місяців. Батьки звернулися до педіатра після появи легкої жовтяниці. Місцеві та обласні лікарі запідозрили серйозніше захворювання і скерували родину до Львова, де в хлопчика діагностували біліарну атрезію.

Це вроджене прогресуюче захворювання, за якого жовчовивідні шляхи стають непрохідними, а відтік жовчі з печінки до кишківника порушується. Без трансплантації печінки діти з такою патологією зазвичай не доживають до півтора року.

Донором для Давида міг стати його батько Роман, який за медичними показниками підходив для операції. Однак спочатку лікарі мали підготувати дитину до трансплантації та допомогти їй набрати необхідну вагу.

«Досягти бажаної ваги у 10 кг при біліарній атрезії вкрай важко. Малюкам ставлять зонд, бо їм потрібно їсти більше, ніж вони здатні фізично. Через цироз печінка перестає виробляти білок, тому ми намагалися дати якомога більше нутрієнтів, щоб вона функціонувала. На фоні цього розвинулися й типові ускладнення цирозу: асцит, високий білірубін та портальна гіпертензія», — пояснив дитячий трансплантолог Лікарні Святого Миколая Дмитро Грицак.

Понад три місяці лікарі намагалися покращити стан хлопчика та збільшити його вагу, але досягти бажаного результату не вдалося. Перед операцією Давид важив 9,5 кг, однак значну частину цієї ваги становила рідина через набряки й асцит. Фактична вага дитини без надлишкової рідини дорівнювала лише 6,2 кг.

Додатковою складністю став діаметр печінкової артерії — лише близько 2 мм. Попри всі ризики, відкладати трансплантацію далі було неможливо.

До операції долучилися фахівці Дитячої лікарні Святого Миколая, Центру трансплантології у Львові та Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова в Києві. Київські спеціалісти мають значний досвід проведення таких втручань і співпрацюють із львівськими колегами.

Операція тривала близько 12 годин. Хірурги, анестезіологи та операційні медсестри працювали разом, щоб пересадити частину печінки від батька синові. Попри складність втручання, трансплантація пройшла успішно: донорський орган запрацював ще на операційному столі та прижився в організмі дитини.

«Ми довірилися лікарям. Ми вірили, що все буде добре, і ніяк інакше, що дитина має жити», — розповіли батьки Давида.

Нині хлопчику вже вісім місяців. Його стан поступово поліпшується: жовтяниця шкіри та склер минає, дитина стає активнішою, добре їсть і під час планового огляду усміхається лікарям, які допомогли її врятувати.

Джерело: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Нагадаємо, у Франківську прооперували пацієнта з рідкісною пухлиною кишківника.

У 35-річної львів’янки лікарі виявили вкрай рідкісне захворювання щелепи.

Нагадаємо, у Україні створять перший Центр роботизованої хірургії.

У Львові лікарі провели рідкісне комбіноване оперативне втручання. Під час кесаревого розтину 26-річній жінці одночасно видалили рецидивну вентральну грижу, яка могла спричинити серйозні ускладнення після пологів.

Читай нас у