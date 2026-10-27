У Львові врятували 62-річного чоловіка, якому загрожувала втрата ніг

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У Львові лікарі допомогли 62-річному мешканцю Хмельницького з критичним порушенням кровопостачання обох ніг. Чоловік звернувся до фахівців Лікарні Святого Пантелеймона зі скаргами на сильний біль і відчуття холоду в нижніх кінцівках.

Медики виявили складне поєднання судинних патологій, які ускладнювали операцію. Відновити кровопостачання могла лише хірургічна допомога.

Раніше пан Юрій вів активний спосіб життя – займався тенісом та рукопашним боєм. Усе змінилося у 2016-му, коли в чоловіка відмовили нирки, а їхню роботу замінив гемодіаліз. Річ у тім, що термінальна ниркова недостатність є потужним каталізатором розвитку важких судинних захворювань. Близько місяця тому пан Юрій почав відчувати біль та холод у ногах, а вже невдовзі не міг ступити і кількох кроків. Розповідає:

«Одного дня я різко відчув, що не можу нормально ходити — метрів п’ять не можу пройти, хоча день назад все було добре».

Після обстеження в Хмельницькому пану Юрію рекомендували звернутися до львівських судинних хірургів Лікарні Святого Пантелеймона. Тут йому діагностували синдром Леріша – важку форму атеросклерозу, через яку звужуються або перекриваються аорта та клубові артерії, що постачають кров до ніг.

У пацієнта вже розвинулася критична ішемія, а на одній із кінцівок з’явилася трофічна виразка.

«За такої стадії ішемії консервативне лікування вже неефективне. Єдиним способом врятувати ноги була операція. Без неї ішемія прогресувала б, некрози поширювалися, і зрештою постало б питання про ампутацію», — пояснює завідувач відділення судинної хірургії Лікарні Святого Пантелеймона Андрій Мелень.

Щоб відновити кровопостачання, лікарі виконали біфуркаційне аортостегнове протезування – замінили уражену ділянку черевної аорти штучним протезом, з’єднавши його зі стегновими артеріями.

Операцію ускладнювало кілька супутніх патологій. По-перше, виражена кальцинація аорти: через кальцієві відкладення стінки судини стали твердими й крихкими. Щоб надійно пришити протез, хірургам довелося видалити ці відкладення в місці з’єднання. По-друге, справжнім викликом стало критичне звуження верхньої брижової артерії, яка постачає кров до кишківника разом із нижньою брижовою.

«У стандартних випадках нижню брижову артерію під час такого протезування перев’язують. Але в нашого пацієнта це могло призвести до критичного порушення кровопостачання кишківника. Тому ми виконали реімплантацію цієї судини безпосередньо в протез, щоб зберегти кровотік. Якби ми не відновили його, наслідки могли бути фатальними», — додає Андрій Мелень.

Зрештою складне втручання минуло успішно. Команді вдалося відновити кровопостачання обох ніг і зберегти кровотік до кишківника.

«Як і перед операцією, так і зараз маю бойовий настрій. Ноги вже тепліші, з кожним днем все легше ходити. Лікарі тут — просто ангели. Дуже вдячний їм за все», — каже пан Юрій.

Джерело: Перше медичне об'єднання Львова

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