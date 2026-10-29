У Львові за допомогою робота Da Vinci прооперували підлітка з рідкісною хворобою

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У Львові хірурги за допомогою роботизованої системи Da Vinci прооперували 13-річного Богдана Колбуна з Рівненщини, який страждав через грижу стравохідного отвору діафрагми та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу. Уже на третю добу після втручання хлопця виписали додому, а печія та неприємний запах із рота зникли.

Перші серйозні симптоми з'явилися у Богдана близько року тому. Через часту нічну печію хлопець погано спав, а постійна відрижка та неприємний запах із рота спричиняли психологічний дискомфорт. Через стан здоров'я йому навіть довелося відмовитися від улюбленого кікбоксингу.

Медики діагностували в підлітка грижу стравохідного отвору діафрагми першого типу та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ). Через анатомічні особливості клапан між шлунком і стравоходом не закривався повністю, тому вміст шлунка потрапляв назад у стравохід і подразнював його слизову.

За словами хірурга лікарні Святого Пантелеймона Андрія Стасишина, грижа стравохідного отвору діафрагми є поширеною серед дорослих. У частини пацієнтів вона супроводжується рефлюксною хворобою, яка без належного лікування може призвести до серйозних ускладнень, зокрема кровотеч, виразок і передракових змін.

Коли родина звернулася до медиків, з'ясувалося, що консервативне лікування не дає необхідного результату, оскільки проблема мала механічний характер. Тоді фахівці Дитячої лікарні Святого Миколая залучили до операції Андрія Стасишина, який має досвід лікування таких захворювань у дорослих.

Операцію провели спільно із застосуванням роботизованої системи Da Vinci. Хірурги повернули частину шлунка на належне місце, виконали пластику стравохідного отвору діафрагми та сформували фундоплікаційну манжету, яка має перешкоджати закиданню шлункового вмісту в стравохід.

«Ми вибрали найбільш малоінвазивний спосіб, найбільш точний, з усіма перевагами лапароскопічної хірургії», — розповів завідувач Центру хірургії Дитячої лікарні Святого Миколая Андрій Дворакевич.

Завдяки роботизованій системі втручання виконали через невеликі проколи без великих розрізів. За даними медиків, це допомогло зменшити ризики крововтрати та інфікування. Богдана виписали додому вже на третю добу після операції.

Після втручання в підлітка зникли печія та неприємний запах із рота.

Про випадок повідомили в Дитячій лікарні Святого Миколая та Першому медичному об'єднанні Львова.

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