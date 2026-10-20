У мишей із моделлю Альцгеймера відновили понад дві години сну — ScienceDaily

Дослідники Університету Кентуккі відновили мишам із патологією, подібною до хвороби Альцгеймера, понад дві години сну на добу. Для цього вони тимчасово зменшили кількість мікроглії — імунних клітин мозку. Рівень амілоїдних бляшок при цьому не знизився, повідомляє ScienceDaily.

Роль імунних клітин

Роботу опублікували в журналі Alzheimer's & Dementia. Команда на чолі з доценткою фізіології Шеннон Л. Маколі та першим автором Ніколасом Дж. Константіно досліджувала мишей, генетично схильних до накопичення амілоїдних бляшок, у віці шести та 18 місяців. Сон тварин оцінювали за допомогою електроенцефалографії та електроміографії.

Науковці припускають, що порушення сну можуть бути пов'язані не лише з бляшками або дисфункцією нейронів, а й із надмірною запальною реакцією мікроглії на ці відкладення. Мікроглія в нормі очищує мозок від клітинного сміття та реагує на ушкодження, однак за наявності амілоїдних бляшок її активність може посилюватися.

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Ефект після пригнічення мікроглії

Упродовж 14 днів тваринам давали з кормом пексидартиніб (PLX3397) — препарат, що блокує сигнал, необхідний мікроглії для виживання. Після цього кількість цих клітин скоротилася приблизно на 87%. Миші стали довше спати та проводили більше часу у фазі повільного сну NREM, яку автори називають важливою для відновлення організму.

Дослідники також встановили, що в моделі Альцгеймера розлади сну з'являлися рано: у шестимісячних мишей, коли бляшки лише виникали, вони вже були суттєвими та надалі майже не посилювалися, хоча кількість бляшок більш ніж подвоїлася. Нормальне старіння переважно зменшувало фазу швидкого сну REM, тоді як патологія Альцгеймера більше впливала на NREM-сон.

Експеримент проводили на мишах, тому його результати ще не підтверджені у людей. Автори планують досліджувати способи регулювати активність мікроглії без її майже повного усунення. Вони також вивчають метформін і стирипентол як можливі засоби впливу на метаболізм цих імунних клітин.

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