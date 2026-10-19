Дослідники зі Стенфордської школи медицини разом із колегами встановили, що мітохондріальні роз’єднувачі можуть пригнічувати метастазування раку молочної залози. У мишачій моделі дієта з 2000 ppm ніклозаміду етаноламіну (NEN) значно зменшила метастазування раку молочної залози в легенях, повідомляє News-Medical. Результати дослідження опублікували в журналі Cancer Biology & Medicine.

Вплив на метаболізм клітин

Науковці досліджували мітохондріальний шлях катаболізму серину — систему реакцій, яка забезпечує ракові клітини амінокислотами, одновуглецевими сполуками та відновлювальними еквівалентами. Активність цього шляху часто підвищена в пухлинах, а ферменти SHMT2 і MTHFD2 належать до найбільш надмірно експресованих метаболічних ферментів при онкологічних захворюваннях людини.

Експерименти з серином, міченим ізотопом вуглецю-13, показали, що NEN та інший мітохондріальний роз’єднувач BAM15 не змінювали поглинання серину клітинами. Водночас вони істотно знижували мічення гліцину та пуринових нуклеотидів, що свідчить про нижчу активність серинового метаболічного шляху й синтезу пуринів de novo.

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Роль FTO та 2-гідроксиглутарату

Роз’єднувачі підвищували споживання кисню та співвідношення NAD⁺ до NADH. За висновками авторів, це вказувало на активацію електронтранспортного ланцюга мітохондрій і послаблення відновного стресу. Після тривалішої обробки в клітинах потрійного негативного раку молочної залози та раку підшлункової залози знижувався рівень білків SHMT2, MTHFD2 і MTHFD1L, тоді як рівні відповідних матричних РНК не зменшувалися або навіть зростали.

Автори пов’язали ефект із відновленням активності ферменту FTO, який знімає мітки m⁶A з РНК. Обробка роз’єднувачами знижувала рівні 2-гідроксиглутарату та загальний рівень m⁶A, а фармакологічне або генетичне пригнічення FTO відновлювало експресію ферментів серинового шляху. Дослідники зазначили, що такі сполуки потребують подальшої перевірки у клінічних випробуваннях, зокрема в комбінації з наявними методами лікування.

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