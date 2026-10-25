У мишей виявили ознаки фізичної залежності від CBN — ScienceDaily

Учені Університету Коннектикуту встановили, що повторне введення канабінолу (CBN) спричиняло у мишей толерантність і симптоми, схожі на фізичну залежність. Результати опублікували в листопадовому випуску журналу Drug and Alcohol Dependence, повідомляє ScienceDaily. CBN є природною сполукою канабісу та входить до складу деяких продуктів, які рекламують як засоби для поліпшення сну.

Толерантність і симптоми скасування

У дослідах мишам вводили CBN двічі на день упродовж трьох днів. Зі продовженням введення тварини слабше реагували на речовину, що вказувало на розвиток толерантності. Після припинення введення у них спостерігали посмикування головою та рухи лапами, які автори дослідження віднесли до симптомів, подібних до абстиненції.

В іншому експерименті миші, навчені розпізнавати психоактивний вплив Δ9-тетрагідроканабінолу (THC), подібно реагували і на CBN. Це свідчить, що обидві сполуки можуть мати частково спільні суб’єктивні ефекти принаймні у мишей та впливати на деякі ті самі рецепторні системи.

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Висновки не можна поширювати на людей

Дослідники також зафіксували протизапальну дію CBN, зокрема за доз, які не викликали психоактивних ефектів. Водночас під час змодельованого бактеріального виклику сполука послаблювала здатність організму захищатися від інфекції.

Автори наголошують, що досліди проводили на мишах, тому вони не доводять розвитку залежності чи абстиненції у людей. Наразі невідомо, як CBN впливає на якість сну в людей, а також чи можуть регулярне вживання, вищі дози або тривале застосування добавок із цією речовиною спричиняти залежність. Для відповіді на ці питання потрібні додаткові дослідження.

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