У мишей виявили роль 3'SL грудного молока в переробці білірубіну — News-Medical

Дослідники Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго у США в моделі неонатальної гіпербілірубінемії на мишах виявили роль цукру грудного молока 3'-сіаліллактози, або 3'SL, у дозріванні клітин кишківника та переробці білірубіну. Білірубін утворюється під час розпаду еритроцитів; його накопичення в крові спричиняє пожовтіння шкіри та очей, відоме як жовтяниця, повідомляє News-Medical.

Результати експерименту на мишах

Мишенята, яких годували молоком без 3'SL, мали нижчу виживаність, гірше росли, мали коротший кишківник і тяжчі прояви жовтяниці. У їхньому кишківнику також істотно знижувався рівень ферменту UGT1A1, що сприяє виведенню білірубіну.

Науковці зафіксували відмінності в експресії генів, зокрема зменшення маркерів клітинного дозрівання. Втрата гена St3gal4, пов’язаного з доступністю 3'SL, асоціювалася з аномальною активацією генів підшлункової залози у мишенят. У дорослому віці миші зі стійким дефіцитом St3gal4 виявилися вразливішими до хімічно індукованого ушкодження товстої кишки: вони втрачали більше ваги та мали нижчу виживаність.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контекст для жовтяниці новонароджених

Неонатальна гіпербілірубінемія, або жовтяниця новонароджених, вражає до 60% доношених і до 80% недоношених дітей. У більшості випадків вона минає самостійно, однак за надто високого або тривалого рівня білірубіну ця речовина може пройти через гематоенцефалічний бар’єр і спричинити довготривалі неврологічні наслідки.

У немовлят на грудному вигодовуванні також може виникати тривала некон’югована гіпербілірубінемія, яку називають жовтяницею грудного молока. Дослідники зазначають, що вона може бути пов’язана з повільнішим надходженням молока в перші дні життя та особливостями складу молока. Роботу, проведену разом із Human Milk Institute при університеті, опублікували в журналі Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.

Читай нас у