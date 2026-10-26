Науковці Женевського університету з’ясували, що тонка глибинна структура мозку — клауструм — бере участь у підтриманні робочої пам’яті у мишей. Як повідомляє News-Medical, нейрони клауструма зберігали слід початкової інформації впродовж десятків секунд, а тимчасове пригнічення їхньої активності помітно погіршувало результати тварин у тестах.

Експерименти з запахами та дотиком

Робоча пам’ять дає змогу ненадовго утримувати інформацію після того, як початковий стимул уже зник. Вона потрібна, зокрема, для читання речень, підтримання розмови, розв’язання завдань і ухвалення рішень.

У межах дослідження мишам спершу давали інформацію у вигляді запаху або тактильного подразнення. Після кількасекундної паузи тварини отримували другий стимул і мали визначити, чи був він таким самим, як перший, або відрізнявся від нього. Для успішного виконання завдання миші повинні були зберігати внутрішнє уявлення про початковий сигнал у період очікування.

Записи активності нейронів у живих тварин показали, що інформаційний слід у клауструмі зберігався протягом усієї паузи. Активність нейронів змінювалася з часом, однак дані про ідентичність стимулу залишалися доступними для розшифрування до 30 секунд потому.

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Пригнічення активності знизило результативність

Щоб перевірити, чи клауструм є необхідним для роботи пам’яті, дослідники тимчасово зменшували активність його нейронів. Зокрема, вони застосували оптогенетику — метод, що дає змогу керувати активністю певних нейронів за допомогою світла.

Коли роботу нейронів клауструма порушували, показники робочої пам’яті мишей знижувалися приблизно вдвічі. Такий результат спостерігали і для нюхових, і для тактильних стимулів та незалежно від моменту втручання під час паузи між двома сигналами. Водночас порушення активності цієї структури впливало на використання тимчасово збереженої інформації для керування поведінкою, а не на саме сприйняття стимулу.

Клауструм розташований між острівцевою корою та смугастим тілом і має зв’язки майже з усіма ділянками кори головного мозку. Автори роботи зазначають, що дослідження може допомогти краще зрозуміти механізми когнітивних розладів, за яких порушується робоча пам’ять, зокрема шизофренії та синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю. Результати опубліковано в журналі Nature Communications.

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