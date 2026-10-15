У мишей з моделлю Альцгеймера відновили роботу PV-нейронів — News-Medical

Дослідники з UTHealth Houston відновили функцію нейронів, пов’язаних із когнітивними процесами та обробкою інформації, у мишей, що відтворювали окремі ключові ознаки хвороби Альцгеймера. Як повідомляє News-Medical, результати роботи опублікували в журналі Neuron.

Роль гамма-коливань

Дослідження зосередилося на зв’язку між гамма-коливаннями мозку та парвальбуміновими інтернейронами, або PV-клітинами. Гамма-коливання є швидкими електричними ритмами, що виникають під час навчання, формування спогадів і обробки інформації. PV-клітини відіграють провідну роль у формуванні таких ритмів.

Перша авторка роботи, асистент-професорка кафедри нейробіології та анатомії Медичної школи Макговерна при UTHealth Houston Керан Ма зазначила, що в пацієнтів із хворобою Альцгеймера гамма-коливання порушені. Такі зміни вже можуть бути наявними до встановлення діагнозу, зокрема за легких когнітивних порушень, і на ранніх стадіях хвороби супроводжуються поступовою дисфункцією PV-клітин.

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Відновлення активності клітин

Науковці використали мишей, яким надали людську версію амілоїдного білка. Це спричинило накопичення амілоїдних бляшок у мозку тварин і дало змогу відтворити одну з ознак, характерних для хвороби у людей. У джерелі наголошується, що хвороба Альцгеймера є людським станом і не трапляється у мишей.

Команда встановила, що застосування субодиниці натрієвого каналу посилило функцію PV-клітин. Після цього відновився характер їхнього залучення до роботи, а гамма-коливання у мишей покращилися. Дослідники також з’ясували, що PV-інтернейрони активуються не одночасно й рівномірно, як вважали раніше, а послідовно — за певним часовим патерном, важливим для запуску та підтримання гамма-коливань.

Керан Ма назвала результати доказом принципової можливості впливати на PV-інтернейрони для посилення гамма-коливань. Результати демонструють ранній потенціал для розроблення подібного цільового підходу для людей, однак експеримент проводили на тваринній моделі.

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