У MIT перевірили магнітні імпланти у трьох людей з ампутацією — News-Medical

Дослідники Массачусетського технологічного інституту перевірили систему з крихітними магнітними кульками, імплантованими у м’язи, для точнішого відстеження їхніх рухів. У дослідженні взяли участь троє людей з ампутацією нижче коліна. Як повідомляє News-Medical, технологія може допомогти поліпшити керування роботизованими протезами.

Як працює магнітне відстеження

Метод, який називають магнітомікрометрією, передбачає імплантацію пари магнітів у м’яз. Під час скорочення або розтягування м’яза зовнішні датчики, розташовані на шкірі, фіксують зміну відстані між магнітами. Це дає змогу обчислювати довжину м’яза та швидкість його руху.

Діаметр кожної кульки становить 3 міліметри — приблизно як кунжутне зерно. Магніти виготовлені зі сплаву неодиму, заліза й бору та вкриті золотом і полімером париленом C для біосумісності. Сигнал можна зчитувати з глибини до 6 сантиметрів від поверхні шкіри за допомогою спеціального зовнішнього сенсора.

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Порівняння з електродами

Учасникам імплантували магніти щонайбільше у чотири м’язи, пов’язані з гомілковостопним суглобом. У цих самих м’язах також були імплантовані електроди, що дозволило порівняти три способи зчитування сигналів: магнітомікрометрію, електроміографію з імплантованими електродами та електроміографію з електродами на поверхні шкіри.

Під час експериментів учасники не носили протезів і рухали курсор на екрані за допомогою м’язових сигналів. За словами авторів, результати цього віртуального завдання свідчать, що магнітний підхід може забезпечити точніше й стабільніше керування. Дослідники проводять ширше дослідження, щоб оцінити, наскільки ефективно люди зможуть керувати протезами за даними магнітних імплантів. Роботу опублікували в журналі Nature Sensors.

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