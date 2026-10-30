У недоношених виявили змінений розвиток мозочка — News-Medical

У недоношених дітей мозочок розвивається інакше, ніж у немовлят, які залишалися в утробі матері до доношеного терміну. Це показало дослідження, результати якого опубліковано в журналі Science, повідомляє News-Medical. Мозочок відіграє важливу роль у рухових функціях, мовленні та когнітивному розвитку.

Менший об’єм мозочка

Найшвидший етап розвитку мозочка припадає на 24–40-й тижні вагітності. За цей період його розмір збільшується приблизно вп’ятеро, а основні типи нейронів формують складні комунікаційні мережі. У доношених дітей цей процес відбувається в утробі матері, тоді як у передчасно народжених — уже після пологів.

Автори встановили, що кожен тиждень, проведений поза утробою до доношеного терміну, був пов’язаний зі зменшенням об’єму мозочка приблизно на 230 кубічних міліметрів. У віці від 9 до 36 місяців менший об’єм мозочка корелював із затримками розвитку рухових навичок, мовлення та мислення.

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Як проводили дослідження

Науковці поєднали багаторічні спостереження з візуалізацією мозку та оцінюванням розвитку 176 живих немовлят із клітинним аналізом наявних зразків мозкової тканини 83 доношених і недоношених дітей. Для дослідження зразків із біобанків, зокрема NIH NeuroBioBank, застосували просторову транскриптоміку — метод, що дає змогу визначати активність генів у шарах непошкодженої тканини.

Такий підхід дозволив порівняти розвиток клітин Пуркіньє та гранулярних клітин мозочка поза утробою з їхнім розвитком за нормального перебігу вагітності. Дослідники також зазначили, що на швидкість росту мозочка можуть впливати фізіологічний стрес, захворювання та окремі аспекти догляду у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

Співавтор дослідження Вітторіо Галло заявив, що оцінювання й лікування недоношених дітей варто орієнтувати на рівень розвитку, а не лише на хронологічний вік. Автори вказали, що виявлені молекулярні маркери можуть допомогти визначати ризики та точніше обирати час для нейропротекторних втручань.

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