У Непалі 9,9 млн дітей зазнають впливу забрудненого повітря — Kathmandu Post

У Непалі 9,9 млн дітей зазнають впливу нездорового рівня забруднення повітря. Ще мільйони дітей перебувають під ризиком посух, екстремальної спеки та зсувів, ідеться у новому аналітичному документі ЮНІСЕФ, повідомляє Kathmandu Post.

Доповідь Growing Up in a Climate Hotspot: The Risks Shaping the Lives and Futures of Nepal's Children узагальнює національні та глобальні дані про вплив зміни клімату, забруднення і стихійних лих на здоров’я, харчування, освіту та захист дітей. За її даними, 7,3 млн непальських дітей зазнають ризику посухи, 5,7 млн — екстремально спекотних днів, а 2,9 млн — зсувів, спричинених опадами.

Поєднання кліматичних ризиків

Приблизно 2,4 млн дітей у країні одночасно зазнають впливу кількох кліматичних загроз високої інтенсивності, що ускладнює їхнє відновлення. У ЮНІСЕФ зазначили, що кліматичні потрясіння також посилюють тиск на базові послуги, від яких залежать діти.

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Лише 47,5% населення Непалу мають доступ до безпечно організованого постачання питної води. Кожна четверта дитина віком до п’яти років має затримку росту, а 22% дітей живуть у багатовимірній бідності. Кліматичні потрясіння, за оцінкою організації, також збільшують ризики дитячої праці, дитячих шлюбів, спалахів хвороб і переривання навчання.

Заклик врахувати права дітей

Найвищі ризики, за даними ЮНІСЕФ, мають діти з бідних сімей, дівчата, діти з інвалідністю, представники історично маргіналізованих громад, а також мешканці віддалених і кліматично вразливих районів.

29 жовтня уряд Непалу на Національному кліматичному саміті схвалив Декларацію про дітей, молодь і кліматичні дії. Документ, започаткований на COP25, уже підтримали 78 країн. ЮНІСЕФ закликав інтегрувати права та потреби дітей у кліматичну політику, плани адаптації, стратегії зменшення ризиків лих і кліматичне фінансування, а також залучати молодь до ухвалення рішень.

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