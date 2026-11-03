У Непалі медуніверситет планує почати навчання до оснащення лікарні — Kathmandu Post

Медичний університет імені мученика Дашарата Чанда в Геті, у непальському окрузі Кайлалі, планує розпочати навчальні програми в лютому 2027 року, хоча його навчальна лікарня ще не повністю оснащена. Медична освітня комісія дозволила закладу набрати 90 студентів на чотири програми, зокрема 50 місць на програму бакалавра медицини та хірургії, повідомляє Kathmandu Post.

Також комісія схвалила 20 місць для бакалаврів сестринської справи, по 10 — для програм медичних лабораторних технологій та оптометрії. Заступник голови комісії Девендра Бахадур Кхатри заявив, що дозвіл надали після висновків інспекційної групи та комітету з розподілу місць. За його словами, студентам медичного напряму клінічна практика в лікарні потрібна після завершення перших двох років базової підготовки, а до того часу уряд має забезпечити необхідну інфраструктуру.

Готовність лікарні під сумнівом

Керівництво університету наполягає, що заклад відповідає вимогам. Реєстратор Бгім Бахадур Чанд заявив, що лікарня має 325 діючих ліжок, можливості для 622 ліжок та інфраструктуру, розраховану максимум на 920 ліжок. Він також повідомив про підготовку навчальних планів, лабораторій, обладнання, клінічної практики та залучення викладачів.

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Водночас лікарі та працівники лікарні ставлять під сумнів її готовність до підготовки медиків. Під час візиту журналістів більшість будівель комплексу були порожніми, а амбулаторні послуги, лабораторія, ультразвукова діагностика, відділення невідкладної допомоги, операційна й реанімація працювали лише в одній будівлі. Для стаціонарних пацієнтів діяли загальномедичне та хірургічне відділення; профільних палат для психіатрії, педіатрії, гінекології, отоларингології та ортопедії не було.

Кадри та співпраця з іншими лікарнями

Працівники лікарні також заявляють про відсутність банку крові, пологової служби та окремих відділень інтенсивної терапії для новонароджених і дітей. Лікарі стверджують, що для програми на 50 студентів-медиків потрібно щонайменше 64 викладачі: 23 фахівці з базових наук і 41 — з клінічних дисциплін. Вони сумніваються, що університет уже має такий штат.

Чанд заперечив ці закиди та заявив, що решта викладачів мають приєднатися незадовго до початку занять. За його словами, до завершення студентами перших двох років лікарня має повноцінно запрацювати на 500 ліжок. Університет також уклав 20-річні угоди про співпрацю з чотирма провінційними лікарнями — Seti, Mahakali, Lamkichuha та Tikapur. Керівництво пояснює партнерства положеннями профільного закону, тоді як частина місцевих жителів і медиків побоюється, що заклад покладатиметься на інші лікарні замість розвитку власної.

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