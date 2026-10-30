У Нідерландах представили метаболічний показник із 10 маркерів крові — News-Medical

У Нідерландах європейські дослідники представили персоналізований метаболічний показник, який має допомогти оцінювати траєкторію здорового старіння та ризик функціонального погіршення. Над його створенням працювала команда, до якої входили фахівці Лейденського університетського медичного центру та Інституту біології старіння Макса Планка в Кельні. Про це повідомляє News-Medical.

Показник презентував на FAPESP Week Netherlands Йоріс Делен із Лейденського університетського медичного центру. Він має слугувати загальним маркером стану здоров’я в середньому віці та допомагати раніше виявляти людей із підвищеним ризиком погіршення фізичних функцій.

Дані 44 тисяч учасників

Для розробки початкової версії індексу вчені проаналізували зразки крові 44 тисяч добровольців, за якими спостерігали протягом кількох років у межах 12 досліджень у різних країнах Європи. У тестах вимірювали понад 200 речовин, зокрема показники жирів, цукру та запалення. За час спостереження серед учасників зафіксували 5,5 тисячі смертей, що дало змогу визначити речовини, пов’язані з вищим ризиком смертності.

Згодом інструмент адаптували для практичного застосування. Математичну модель скоригували за даними населення Нідерландів, щоб формувати індивідуальний результат для кожного пацієнта. Кількість показників також скоротили до 10 маркерів крові, які лікарі вже використовують у роботі. Шкалу змінили так, щоб вищий бал означав кращий стан здоров’я.

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Зв’язок із ризиком хвороб

За словами Делена, нова версія показника краще прогнозує кардіометаболічні захворювання, зокрема діабет, інфаркт та інсульт. За його оцінкою, один додатковий бал за цією шкалою відповідає середній затримці появи першої кардіометаболічної хвороби на 14 років.

Індекс також корелював із когнітивними функціями, ємністю легень і силою стискання кисті. У програмах зі зміною способу життя та силовими тренуваннями найбільше поліпшення спостерігали в учасників із нижчим початковим показником. У цій групі знижувалися рівні інсуліну натще й тригліцеридів, а також поліпшувався склад тіла.

Аналізи групи свідчать, що на метаболічний показник приблизно на 40% впливає спадковість, а на 60% — спосіб життя та чинники довкілля. Найбільш негативно серед проаналізованих звичок на нього впливало куріння, тоді як регулярна фізична активність була пов’язана зі зниженням ризиків і кращими результатами.

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