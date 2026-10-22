У Нігерії 46 людей, які контактували з пацієнткою з підтвердженим зараженням вірусом Ебола, внесли до списку з забороною на авіаперельоти щонайменше на 21 день. Відповідне доручення дав міністр авіації та аерокосмічного розвитку Фестус Кейамо після обговорення заходів стримування спалаху з міністром-координатором охорони здоров’я та соціального забезпечення Мухаммадом Алі Пате.

Кого стосується обмеження

До переліку внесли 44 людини, які контактували з інфікованою жінкою у лікарні після появи в неї симптомів, а також двох працівників її домашнього персоналу. Як повідомляє Premium Times Nigeria, органи охорони здоров’я намагаються ізолювати цих людей і встановити, чи заразилися вони вірусом.

Кейамо доручив Управлінню цивільної авіації Нігерії негайно повідомити про обмеження всі внутрішні та міжнародні авіакомпанії. Заборона має не допустити авіаподорожей контактних осіб у період, коли в них можуть з’явитися симптоми хвороби.

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Посилений контроль в аеропортах

Міністр також наказав Федеральному управлінню аеропортів Нігерії посилити нагляд і заходи реагування на Еболу в усіх міжнародних аеропортах країни. Серед запроваджених заходів — розширений медичний скринінг, вимірювання температури, перевірка історії поїздок пасажирів, цифрові декларації про стан здоров’я та координація з Нігерійським центром контролю і профілактики захворювань.

Перший випадок Еболи в Нігерії підтвердили у Федеральній столичній території. Пацієнтка, яка прибула міжнародним рейсом з Уганди, перебуває на лікуванні в ізоляції у приватній лікарні Абуджі. Інкубаційний період хвороби зазвичай становить від двох до 21 дня.

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