У Нігерії два підозрювані випадки Еболи не підтвердилися — Premium Times Nigeria

У штаті Адамава на північному сході Нігерії аналізи двох людей із підозрою на хворобу, спричинену вірусом Ебола, дали негативний результат. Зразки перевірили двічі, повідомляє Premium Times з посиланням на Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань.

Підозри виникли в Йолі

Підозрювані випадки зафіксували 30 жовтня в місті Йола, штат Адамава, після того, як двоє людей звернулися із симптомами, схожими на прояви Еболи. Генеральний директор Нігерійського центру контролю та профілактики захворювань Джіде Ідріс повідомив, що після двох раундів тестування зразки виявилися негативними щодо вірусу Ебола.

За його словами, в Адамаві нині немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Еболи. Єдиним підтвердженим випадком у Нігерії залишається пацієнтка, про яку раніше повідомляли у Федеральній столичній території.

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Підтверджений випадок у країні

Нігерія підтвердила перший у 2026 році випадок хвороби, спричиненої вірусом Бундібуджіо, 20 жовтня. Позитивний тест отримала жінка, яка прибула до Абуджі з Уганди; згодом її евакуювали до Швейцарії для подальшого лікування.

За даними останнього ситуаційного звіту Нігерійського центру контролю та профілактики захворювань, було встановлено 62 контакти, пов’язані з підтвердженим випадком, за якими ведуть спостереження. Координувальний міністр охорони здоров’я та соціального добробуту Мухаммад Пате заявляв, що геномний аналіз виявленого у пацієнтки вірусу показав його близьку спорідненість зі штамом із першого завезеного випадку в Кенії. Водночас, за його словами, це не доводить інфікування пацієнтки саме в Кенії.

За останнім оновленням Всесвітньої організації охорони здоров’я, станом на 28 жовтня в Демократичній Республіці Конго зареєстрували 10 274 підтверджені випадки та 4 992 смерті. У Кенії зафіксували дев’ять підтверджених випадків і дві смерті, а в Нігерії — один підтверджений випадок.

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