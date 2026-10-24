У Нігерії правозахисна організація HURIWA закликала Національну асамблею відкликати законопроєкт про створення Ради з реєстрації нутриціологів Нігерії. Організація вважає, що документ може витіснити місцеві знання про харчування та створити правову невизначеність для традиційних практик.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, законопроєкт подав депутат Палати представників Чіке Окафор. Національний координатор HURIWA Еммануель Онвубіко заявив, що документ слід відкликати до проведення відкритих консультацій за участю фахівців із харчування, носіїв традиційних знань, фермерів, фахівців у сфері громадського здоров’я, громадських організацій та громад.

Захист традиційних практик

У HURIWA наголосили, що громади Нігерії задовго до появи формальної науки про харчування накопичили знання про місцеві продукти, сезонні раціони, зберігання і ферментацію їжі, лікарські рослини, грудне вигодовування та прикорм дітей.

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За словами Онвубіко, законопроєкт недостатньо захищає ці практики та не проводить чіткої межі між професійними послугами нутриціологів, звичайними порадами в родині й передаванням традиційних знань. Організація не виступає проти професійних стандартів, наукових досліджень чи регулювання кваліфікованих фахівців, але застерігає від надмірно централізованої системи регулювання.

Фінансування та повноваження

HURIWA також закликала посилити прозорість положень про міжнародну співпрацю, визнання іноземних кваліфікацій, схвалення навчальних закладів за межами Нігерії та отримання пропонованою радою грантів, цільових фондів і пожертв. Організація окремо назвала статті 3, 14, 17 і 32 такими, що потребують додаткової перевірки, водночас застерігши від ототожнення іноземної співпраці чи фінансування з порушеннями.

Раніше проти ініціативи виступила Рада дієтологів Нігерії, яка висловила занепокоєння її впливом на регулювання професій, пов’язаних із харчуванням, та чинні правила дієтологічної практики.

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