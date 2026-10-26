У Нігерії повідомили про евакуацію пацієнтки з Еболою з Абуджі — Premium Times Nigeria

За даними Premium Times Nigeria, яке посилається на телеканал ARISE News, індексну пацієнтку з Еболою евакуювали з Абуджі, столиці Нігерії, літаком медичної евакуації.

Евакуація через приватний термінал

За повідомленням ARISE News, жінка є дружиною швейцарського дипломата в Нігерії. Її евакуювали рано-вранці в понеділок через сектор приватної авіації міжнародного аеропорту Ннамді Азіківе в Абуджі.

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Знімальна група телеканалу, як стверджується, бачила колону автомобілів швидкої допомоги та дипломатичних машин, що прибула до аеропорту. Після цього літак медичної евакуації з пацієнткою вилетів з аеропорту.

Очікуване повідомлення влади

ARISE News також повідомив, що федеральний уряд Нігерії, як очікувалося, оголосить про евакуацію після того, як літак залишить повітряний простір країни. У повідомленні не названо пункт призначення борту та не наведено інформації про стан пацієнтки.

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