У Нігерії від гарячки Ласса померли 268 людей — Premium Times Nigeria

У Нігерії від початку 2026 року від гарячки Ласса померли 268 людей. Летальність серед підтверджених випадків становила 23,6% проти 18,6% за аналогічний період 2025 року, повідомив Нігерійський центр контролю та профілактики захворювань.

Станом на 40-й епідеміологічний тиждень, який тривав з 28 вересня до 4 жовтня, у країні зафіксували 1138 підтверджених випадків хвороби. За той самий період торік було 924 випадки та 172 смерті, повідомляє Premium Times Nigeria.

Нові випадки та регіони поширення

Протягом 40-го тижня кількість нових підтверджених випадків зменшилася з 13 до трьох. Їх зареєстрували у штатах Баучі та Бенуе. Серед цих трьох пацієнтів зафіксували одну смерть, що відповідає тижневій летальності 33,3%.

Щонайменше один випадок гарячки Ласса у 2026 році виявили у 24 штатах та 119 районах місцевого самоврядування. На штати Ондо, Баучі, Тараба, Едо і Бенуе припало 88% усіх підтверджених випадків: відповідно 36%, 23%, 12%, 11% і 6%.

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Захист медиків і реагування

Найчастіше хворобу діагностували людям віком від 21 до 30 років, хоча вік пацієнтів коливався від одного до 93 років. За 40-й тиждень нових заражень серед медпрацівників не зареєстрували, але загальна кількість інфікованих медиків від початку року сягнула 54.

Центр пов'язує високу летальність із пізнім зверненням пацієнтів до медзакладів, високою вартістю лікування та низьким рівнем звернення по медичну допомогу в уражених громадах. Відомство розробило 30-денний план захисту медиків за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та Центрів з контролю і профілактики захворювань США, а також повідомило про навчання персоналу, постачання засобів індивідуального захисту й розгортання груп швидкого реагування.

Гарячка Ласса — гостре вірусне геморагічне захворювання, що передається людям переважно через їжу або побутові предмети, забруднені сечею чи фекаліями інфікованих гризунів. Передача від людини до людини також можлива, зокрема в медичних закладах за недостатнього інфекційного контролю.

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