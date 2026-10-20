У Нігерії виявили перший випадок Еболи від початку нинішнього спалаху — Deutsche Welle

У Нігерії підтвердили перший від початку нинішнього спалаху Еболи відомий випадок зараження. Вірус виявили у жінки, яка нещодавно прибула міжнародним рейсом з Уганди до столиці країни Абуджі, повідомляє Deutsche Welle.

Деталі випадку в Абуджі

Міністр охорони здоров’я Нігерії Мухаммад Алі Пате заявив, що симптоми у пацієнтки з’явилися 7 жовтня. 11 жовтня її госпіталізували до приватної лікарні в Абуджі, де після тестування діагностували Еболу.

За словами міністра, органи охорони здоров’я вже відстежують 44 людини, які контактували з пацієнткою. Він зазначив, що влада вживає всіх можливих заходів для локалізації випадку та встановлення її контактів.

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Спалах у регіоні

Нинішній спалах, за даними видання, імовірно почався на сході Демократичної Республіки Конго поблизу кордону з Угандою. Переважна більшість підтверджених випадків досі припадає на східні провінції ДР Конго.

Уганда раніше цього року повідомляла про 20 випадків зараження та дві смерті. Наприкінці серпня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила країну вільною від Еболи після 42 днів без підтверджених випадків. У Кенії цього місяця зафіксували дев’ять випадків, які, за оцінкою посадовців, пов’язані з одним первинним пацієнтом.

Поточний спалах пов’язують зі збудником виду Bundibugyo ebolavirus. Він уже призвів до понад 9 тисяч підтверджених випадків і більш ніж 4,3 тисячі смертей. Спалах оголосили у травні цього року; він став другим за масштабом і найшвидшим за темпами поширення серед зафіксованих.

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