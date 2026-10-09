У Німеччині опитування 539 людей із синдромом Лінча показало, що лише 6,9% респондентів застосовували ацетилсаліцилову кислоту, або аспірин, для профілактики раку. Загалом препарат на момент опитування приймали 10,4% учасників. Результати дослідження LYNX, проведеного за участю фахівців Університетської лікарні Бонна, Боннського університету, Центру інтегрованої онкології Бонна та організації SemiColon, опублікували у форматі листа в журналі The Lancet Gastroenterology & Hepatology, повідомляє News-Medical.

Розрив між дослідженнями та практикою

Синдром Лінча є спадковою схильністю, що суттєво підвищує ризик колоректального та інших видів раку. Попереднє дослідження CAPP2 показало, що щоденне застосування ацетилсаліцилової кислоти може зменшувати довгостроковий ризик колоректального раку в цій групі. У CAPP2 вивчали дозу 600 міліграмів на добу.

Міжнародне дослідження CaPP3 припускає, що 100 міліграмів препарату щодня можуть мати подібний профіль профілактики раку та водночас спричиняти менше побічних ефектів, зокрема кровотеч. Водночас автори зазначили, що статистичних критеріїв формальної еквівалентності результатів двох досліджень не було досягнуто в усіх аналізах, тому ці дані слід тлумачити обережно.

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Обізнаність і застосування

Опитування проводили в Німеччині з грудня 2025 року до лютого 2026 року, ще до публікації результатів CaPP3. Близько 97% учасників знали про спеціальні рекомендації зі скринінгу, а майже всі регулярно проходили колоноскопію. Серед названих причин низького застосування аспірину були недостатня поінформованість про цей підхід, побоювання щодо побічних ефектів і невпевненість у наукових доказах.

Водночас учасники продемонстрували інтерес до нових методів профілактики. Приблизно три чверті опитаних могли б розглянути участь у дослідженні профілактичної мРНК-вакцини проти раку, а після отримання додаткової інформації цей показник зріс приблизно до 80%. Понад 92% заявили, що хотіли б отримати таку вакцину в разі її майбутнього схвалення. Автори наголосили на потребі раннього, зрозумілого й структурованого інформування пацієнтів, а також індивідуальної оцінки користі та ризиків.

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